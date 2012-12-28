Итоги недели: цены

На Центральном рынке появились дешевые яйца и свежие овощи.

В конце недели мы, как обычно, проверили изменение цен на продукты. Набор, стоимость которого мы отслеживаем в сетевых магазинах, дискаунтерах и на рынке, взят из потребительской корзины, к ним прибавлены сезонные овощи и фрукты.Наша корзина дешевых продуктов за неделю уменьшилась в цене на 19 рублей 98 копеек. На Центральном рынке снова появились дешевые яйца по 65 рублей.И корзина с дорогими продуктами уменьшилась в цене — на 158 рублей 5 копеек. На Центральном рынке не было дорогой свинины и подсолнечное масло из премиум категории мы не нашли.Эти выходные — последние перед Великим постом. Однако продавцы мяса на рынке не сильно беспокоятся. Продажи, по их наблюдениям, от поста не зависят.— В прошлом году продажи падали, а в позапрошлом — нет. Торговля шла хорошо, — рассказал один из них.— Продажи мяса зависят от наличия у людей денег, а не от поста. Вон, посмотрите, помидоры как мясо стоят, — добавила его соседка.Снова мы увидели отсутствие товара в одном из магазинов. В этот раз не было моркови и пшена.Зато на полках лежали арбузы. Цена кусается — 104 рубля 99 копеек за килограмм.В магазинах уже появился картофель нового урожая.На Центральном рынке вовсю торгуют свежими редиской и огурцами из Ростова. Есть и свежая краснодарская капуста.Хотя еще далеко не все запасы старых овощей проданы. Но цены на них продавцы снижать не торопятся.— Не пугай ценами, говори: «Все по 10 рублей»! — советовал продавец соседке по прилавку.— Ага, 10 рублей за 100 граммов! — отвечала она.Ну и куда же без блинов! Их на рынке можно купить поштучно, Масленица ведь!