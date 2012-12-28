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283
54 минуты назад
2

Итоги недели: цены

На Центральном рынке появились дешевые яйца и свежие овощи.

В конце недели мы, как обычно, проверили изменение цен на продукты. Набор, стоимость которого мы отслеживаем в сетевых магазинах, дискаунтерах и на рынке, взят из потребительской корзины, к ним прибавлены сезонные овощи и фрукты.

Наша корзина дешевых продуктов за неделю уменьшилась в цене на 19 рублей 98 копеек. На Центральном рынке снова появились дешевые яйца по 65 рублей.



И корзина с дорогими продуктами уменьшилась в цене — на 158 рублей 5 копеек. На Центральном рынке не было дорогой свинины и подсолнечное масло из премиум категории мы не нашли.



Эти выходные — последние перед Великим постом. Однако продавцы мяса на рынке не сильно беспокоятся. Продажи, по их наблюдениям, от поста не зависят.



— В прошлом году продажи падали, а в позапрошлом — нет. Торговля шла хорошо, — рассказал один из них.

— Продажи мяса зависят от наличия у людей денег, а не от поста. Вон, посмотрите, помидоры как мясо стоят, — добавила его соседка.

Снова мы увидели отсутствие товара в одном из магазинов. В этот раз не было моркови и пшена.



Зато на полках лежали арбузы. Цена кусается — 104 рубля 99 копеек за килограмм.



В магазинах уже появился картофель нового урожая.



На Центральном рынке вовсю торгуют свежими редиской и огурцами из Ростова. Есть и свежая краснодарская капуста.







Хотя еще далеко не все запасы старых овощей проданы. Но цены на них продавцы снижать не торопятся.

— Не пугай ценами, говори: «Все по 10 рублей»! — советовал продавец соседке по прилавку.

— Ага, 10 рублей за 100 граммов! — отвечала она.

Ну и куда же без блинов! Их на рынке можно купить поштучно, Масленица ведь!


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Комментарии (2)

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Сначала новые
Бродяга
18 минут назад
Шашлык свиной 1600 за кг.
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Липецк
27 минут назад
Плюс цена проезда туда-обратно
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