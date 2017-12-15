Общество
46 минут назад
Энергетики решили проблему с отключением света в домах переселенцев
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До обращения в прессу жители СНТ «Строитель» четыре дня жили без электричества.
Энергетическая компания буквально через два часа после публикации статьи «Вы — никто! Идите куда хотите!» о проблемах жителей домов СНТ «Строитель» на GOROD48 наладила поставку электричества в садовое товарищество. Об этом GOROD48 сообщила руководитель инициативной группы местных жителей Виктория.
- Буквально через два часа нам дали свет. И сейчас работы продолжаются. Специалисты прокладывают сети к нашим домам, - уточнила Виктория. - Пока проблема решена, но что будет дальше — неясно. Ведь ни одно ведомство так и не помогло нам до конца разобраться с ситуацией и позволить жить как нормальным людям — с электричеством.
Напомним, ранее в GOROD48 обратились жители домов в СНТ «Строитель». Они указали, что в садовом товариществе круглый год живут порядка сотни семей. И их внезапно отключили от электричества. На диалог с лишенным ресурса липчанами, большая часть которых приехала в город из стран СНГ по кремлевской программе переселения соотечественников, не шли ни энергетики, ни председатель. Причина — загадочно образовавшийся за «Строителем» долг в 5 млн рублей по оплате электричества.
- Буквально через два часа нам дали свет. И сейчас работы продолжаются. Специалисты прокладывают сети к нашим домам, - уточнила Виктория. - Пока проблема решена, но что будет дальше — неясно. Ведь ни одно ведомство так и не помогло нам до конца разобраться с ситуацией и позволить жить как нормальным людям — с электричеством.
Напомним, ранее в GOROD48 обратились жители домов в СНТ «Строитель». Они указали, что в садовом товариществе круглый год живут порядка сотни семей. И их внезапно отключили от электричества. На диалог с лишенным ресурса липчанами, большая часть которых приехала в город из стран СНГ по кремлевской программе переселения соотечественников, не шли ни энергетики, ни председатель. Причина — загадочно образовавшийся за «Строителем» долг в 5 млн рублей по оплате электричества.
1 339
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