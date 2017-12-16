Культура

54 минуты назад

Новогодний фестиваль завершился Петровским фейерверком

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#Новый год #Петровские забавы #фейерверк
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Новогодний фестиваль завершился Петровским фейерверком

Площадь украсили фонтаны из искр.

В рамках фестиваля "Петровские забавы" около 18:30 Петр I объявил в Липецке о новогоднем Петровском фейерверке. Его особенность - в небо было выпущено всего несколько залпов. зато по всему периметру площади забили фейерверки-фонтаны. Фонтаны выбрасывали блестящие искры у главной и дополнительных сцен, с крыши Городского дворца молодёжи "Октябрь", у световых фигур - кареты и снеговика.

Кроме того, с крыши "Октября" забило несколько фейерверков-водопадов.

Причём искры фонтанов были как монохромными, так и цветными.

Сразу после фейерверка на сцене начали зажигать скоморохи и шутихи, а у сцены - циркачи на ходулях. После них выступили "Казаки России". Также для липчан началась первая новогодняя дискотека, в которую влились все костюмированные участники парада.
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#Новый год #Петровские забавы #фейерверк
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Комментарии (6)

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Калдырь

1 минуту назад
Господин Иванов жителям очень интересно сколько было затрачено денежных средств не это мероприятие.
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гость

8 минут назад
сатана, Да наверное пир во время чумы ....
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сатана

11 минут назад
кто нибудь может объяснить внятно - зачем это было нужно?
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Алкан с пятнадцатого

12 минут назад
Кому это всё надо-то?
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Водятел

24 минуты назад
С салютом обделались, а теперь ДАВАЙ оправдываться.
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311

26 минут назад
А это так было задумано. А я думал что кто то пернул 3 раза.
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