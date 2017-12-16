Новогодний фестиваль завершился Петровским фейерверком

Площадь украсили фонтаны из искр.

В рамках фестиваля "Петровские забавы" около 18:30 Петр I объявил в Липецке о новогоднем Петровском фейерверке. Его особенность - в небо было выпущено всего несколько залпов. зато по всему периметру площади забили фейерверки-фонтаны. Фонтаны выбрасывали блестящие искры у главной и дополнительных сцен, с крыши Городского дворца молодёжи "Октябрь", у световых фигур - кареты и снеговика.



Кроме того, с крыши "Октября" забило несколько фейерверков-водопадов.



Причём искры фонтанов были как монохромными, так и цветными.



Сразу после фейерверка на сцене начали зажигать скоморохи и шутихи, а у сцены - циркачи на ходулях. После них выступили "Казаки России". Также для липчан началась первая новогодняя дискотека, в которую влились все костюмированные участники парада.