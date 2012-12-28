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Общество
576
сегодня, 09:33
6

Выборы в Липецкой области: явка более 60% и ни одного нарушения

Итоги первых двух дней голосования.

За первые два дня выборов Президента России явка избирателей в Липецкой области составила 61,18%, сообщили в Telegram-канале Правительства региона.

В Липецке этот показатель составил 51,86%, в Ельце - 64,55%. Активнее всего голосуют избиратели Краснинского района – 80,32%.

В регионе не зафиксировано ни одного нарушения на избирательных участках, сообщил руководитель регионального штаба общественного наблюдения за выборами Вадим Егоров.

Сегодня в 8 утра вновь открылись 833 избирательных участка в Липецкой области, который будут работать до 20:00. В заключительный день выборов в Липецке и Ельце добавились 11 временных участков. Большинство из них находится в медучреждениях – например, в елецком доме-интернате для для престарелых и инвалидов.

ВЫборы
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Комментарии (6)

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Сначала новые
70+
13 минут назад
Краснинского главу избрали недавно, после известных событий с пригожиным. Отличился тогда....
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Рыбак
16 минут назад
Так и должно и быть.Молодцы.
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дилетант
54 минуты назад
чем объяснить огромную разницу по явке на выборы между липецком и краснинским районом ?
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Патриот
41 минуту назад
В Краснинском районе люди по кофейням и барбершопами не сидят.
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любопытный
8 минут назад
В Краснинском районе люди по кофейням и барбершопами не сидят. В Красном барбершопов нет,и кофеин тоже. Есть один"Русский Аппетит",а так бы сидели.
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селянин
49 минут назад
В районах люди более организованы,чем в областном центре,меньше понтов.
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