Выборы в Липецкой области: явка более 60% и ни одного нарушения

Итоги первых двух дней голосования.

За первые два дня выборов Президента России явка избирателей в Липецкой области составила 61,18%, сообщили в Telegram-канале Правительства региона.

В Липецке этот показатель составил 51,86%, в Ельце - 64,55%. Активнее всего голосуют избиратели Краснинского района – 80,32%.

В регионе не зафиксировано ни одного нарушения на избирательных участках, сообщил руководитель регионального штаба общественного наблюдения за выборами Вадим Егоров.

Сегодня в 8 утра вновь открылись 833 избирательных участка в Липецкой области, который будут работать до 20:00. В заключительный день выборов в Липецке и Ельце добавились 11 временных участков. Большинство из них находится в медучреждениях – например, в елецком доме-интернате для для престарелых и инвалидов.