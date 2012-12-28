Кредит: о процентной ставке, полной стоимости и разнице между ними

Банки предлагают кредиты для разных потребностей – от небольших для покупки мелкой бытовой техники до крупных на квартиру или авто, по срокам выплат - короткие или длинные.

При выборе кредитной программы заемщики в первую очередь обращают внимание на процентную ставку. Между тем, процентная ставка – еще не вся цена за пользование кредитными средствами. Чтобы оценить привлекательность кредита, следует узнать его полную стоимость. GOROD48 поможет разобраться в основных различиях между процентной ставкой и полной стоимостью.

С 21 января банки должны показывать клиентам не только процентную ставку выбранного кредита, но и отдельно - его полную стоимость, включая все дополнительные услуги и комиссии, которые могут быть проданы вместе с кредитом. Например, смс-оповещения, страховка, комиссии за выпуск и обслуживание карты, открытие и обслуживание счета.

О процентной ставке

Процентная ставка – это «голая» ставка, тот самый процент, под который банк готов выдать ссуду, своеобразная «арендная плата» за то, что вы пользуетесь заемными деньгами. Банк дает деньги взаймы и за это просит сумму, которую вы отдадите сверх выплаты самого долга.

Размер ставки банки рассчитывают, исходя из ключевой ставки, которую определяет Центробанк. В некоторых случаях заемщику могут предоставить кредит с более низким, или более высоким процентом, исходя из его кредитной истории. Максимально доступные условия охотнее предложат человеку с хорошей кредитной историей: если он брал кредиты и выплачивал их в срок, у него есть стабильная работа, в «плюс» пойдет и то, что заемщик оказался зарплатным клиентом банка. Процентная ставка может оказаться выше, если человек допускал просрочки, у него нет стабильной постоянной работы.

О полной стоимости кредита

Полная стоимость кредита – это параметр, который включает в себя все дополнительные траты по вашему кредиту. Она показывает сумму расходов, включая страховки и другие комиссии, которые заемщик понесет за весь период кредитования. Иными словами, это основной долг кредита +проценты +страховка +комиссии, то есть все затраты, которые заемщик несет во время пользования данным кредитом. Взятая сумма кредита и проценты — это основа полной стоимости кредита. Остальные статьи расходов включаются сюда по условиям договора и предложению конкретного банка. Например, если по кредиту обязательно предусматривается страхование, оно не входит в расчет полной стоимости. Если же страхование – добровольное, но отказ от него влечет за собой повышение процентной ставки, это должно быть отражено: иногда оплата с повышенным процентом оказывается для заемщика выше, чем переплата по добровольному страхованию.

В расчет полной стоимости не входят пени и штрафы за просрочку платежей, возможные дополнительные расходы, если заемщик решит рефинансировать или реструктуризировать кредит, оплата обязательных по закону видов страхования (ОСАГО, страхование имущества при ипотеке), комиссии за приостановление каких-либо операций, платежи, которые зависят от действий самого заемщика. По сути, полная стоимость кредита включает в себя те прогнозируемые расходы, которые вы заплатите при условии, что в договор не будут вноситься изменения, а вы не будете нарушать его условия. Банк не будет определять, допустите ли вы просрочку – она может возникнуть, а может и не быть вообще. Банк не будет считать возможные расходы, если по условиям вы можете снимать с пластика только наличные деньги, а вы решите перевести с карты на карту сумму родственнику – он просто предупредит, что эта операция платная.

Как уточнить полную стоимость кредита

Цифры итогового показателя и все пояснения к ним можно сразу же спросить в банке уже при оформлении кредита. В интернете также можно воспользоваться различными калькуляторами стоимости кредита и провести расчеты самостоятельно.