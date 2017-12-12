сегодня, 11:33
Председателя департамента ЖКХ мэрии Липецка обвинили в создании преступной группировки
Евгения Лепекина сочли создателем коррупционной кладбищенской схемы, направленной на изъятие денег у убитых горем родственников умерших.
Директор муниципального похоронного агентства Олег Бирюков сообщил, что "спектр услуг организации - широк и разнообразен". МБУ имеет все необходимое, чтобы качественно и в короткий срок предать земле упокоившихся горожан. Так, в этом году в муниципальном предприятии изготовили и реализовали 1100 гробов, 1190 крестов, 6100 венков, 80 памятников, похоронили 1197 граждан. Олег Бирюков рассказал об маркетинговых успехах предприятия и мероприятиях "по стимулированию сбыта", в частности, установке электронного табло с бегущей строкой.
В настоящее время муниципальное погребальные бюро активно зарабатывает деньги. Так, в этом году ритуальщики планируют получить доход в размере 47 млн рублей, хотя еще два года назад муниципальный кладбищенский бизнес был планово-убыточным.
В то же время депутатам пришлось разбираться в жалобе ИП Евдокимовой Л.М. Предприниматель, работающая под брендом "Ангел", считает, что нынешний председатель департамента ЖКХ мэрии Евгений Лепекин, ранее работавший директором МБУ, создал административные барьеры, препятствующие созданию семейно-родовых захоронений. По словам Евдокимовой, смотрители кладбищ требуют "огромное количество документов, подтверждающих родство".
"Таким образом, Лепекин Е.С. создал преступную группу, в состав которой вовлек Бирюкова О.Ю., Куркина О.Ю., которые убеждают убитых горем родственников, что наделены статусом хозяев кладбищ, после чего требуют с родственников деньги за разного рода "разрешения", получив деньги, распределяют между собой," - пишет предприниматель Евдокимова.
- Что вы скажете в ответ на эти обвинения? - спросил у Евгения Лепекина первый вице-спикер горсовета Федор Жигаров.
В ответ председатель департамента ЖКХ мэрии сказал, что данная жалоба находится на рассмотрении в правоохранительных органах. Но все заявления подобного рода, по Лепекину, клевета.
Депутаты призвали мэрию срочно внести поправки в Положение "Об организации ритуальных услуг и порядке деятельности общественных кладбищ в городе Липецка", исключив из него все коррупциогенные факторы.
На Евдокимову
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