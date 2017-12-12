Общество

сегодня, 11:33

Председателя департамента ЖКХ мэрии Липецка обвинили в создании преступной группировки

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#Кладбище #похороны
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Председателя департамента ЖКХ мэрии Липецка обвинили в создании преступной группировки

Евгения Лепекина сочли создателем коррупционной кладбищенской схемы, направленной на изъятие денег у убитых горем родственников умерших.

Сегодня на заседании постоянной комиссии Липецкого горсовета по ЖКХ, градостроительству и землепользованию депутаты рассмотрели состояние дел в МБУ "Ритуальные услуги г.Липецка", организации, в ноябре прославившейся скандалами в связи с препятствованием захоронению частными ритуальными бюро горожан в могилы ранее умерших родственников.

Директор муниципального похоронного агентства  Олег Бирюков сообщил, что "спектр услуг организации - широк и разнообразен". МБУ имеет все необходимое, чтобы качественно и в короткий срок предать земле упокоившихся горожан. Так, в этом году в муниципальном предприятии изготовили и реализовали 1100 гробов, 1190 крестов, 6100 венков, 80 памятников, похоронили 1197 граждан. Олег Бирюков рассказал об маркетинговых успехах предприятия и мероприятиях "по стимулированию сбыта", в частности, установке электронного табло с бегущей строкой.

В настоящее время муниципальное погребальные бюро активно зарабатывает деньги. Так, в этом году ритуальщики планируют получить доход в размере 47 млн рублей, хотя еще два года назад муниципальный кладбищенский бизнес был планово-убыточным.

В то же время депутатам пришлось разбираться в жалобе ИП Евдокимовой Л.М. Предприниматель, работающая под брендом "Ангел", считает, что нынешний председатель департамента ЖКХ мэрии Евгений Лепекин, ранее работавший директором МБУ, создал административные барьеры, препятствующие созданию семейно-родовых захоронений. По словам Евдокимовой, смотрители кладбищ требуют "огромное количество документов, подтверждающих родство". 

"Таким образом, Лепекин Е.С. создал преступную группу, в состав которой вовлек Бирюкова О.Ю., Куркина О.Ю., которые убеждают убитых горем родственников, что наделены статусом хозяев кладбищ, после чего требуют с родственников деньги за разного рода "разрешения", получив деньги, распределяют между собой," - пишет предприниматель Евдокимова.

- Что вы скажете в ответ на эти обвинения? - спросил у Евгения Лепекина первый вице-спикер горсовета Федор Жигаров.

В ответ председатель департамента ЖКХ мэрии сказал, что данная жалоба находится на рассмотрении в правоохранительных органах. Но все заявления подобного рода, по Лепекину, клевета. 

Депутаты призвали мэрию срочно внести поправки в Положение "Об организации ритуальных услуг и порядке деятельности общественных кладбищ в городе Липецка", исключив из него все коррупциогенные факторы.
15 2139
#Кладбище #похороны
3

Комментарии (16)

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На Евдокимову

49 секунд назад
Ха, да я там работал у Саши Васильева! Ангел . Там сейчас заведено четыре уголовных дела . И он последние деньги на заказные статьи кидает !!!!он банкрот !!!
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житель

7 минут назад
Ну теперь департамент ЖКХ в надежных поварских руках.
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гость

8 минут назад
Как сообщила GOROD48 заведующая столовой при администрации Липецкой области Валентина Лепекина, постные блюда популярны у руководителей администрации и сотрудников различных отделов всегда, и не только в пост.
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Липчанин

11 минут назад
https://gorod48.ru/news/395851/ Для ознакомления. Чтобы глаза раскрылись у "слабовидящих"
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Юрист

21 минуту назад
Опять двадцатьпять! МУП виновата, МУП это, МУП то. ИП Евдокимова, если вспомнить, участвовала в такой схеме, что просто обалдеть!!! Как не посадили удивительно! С каких таких дохов купили катафалк такой мегадорогущий! А сейчас такие статьи проплачивают Как не стыдно редакторам?
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Вопросик

26 минут назад
Конечно , клевета , и Донских , также шлёт морзянки Интерполу , это всё наветы , это всё клЮвета !
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зачем

30 минут назад
фото сменили?
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Авганыч

35 минут назад
Да до каких пор эта мафия будет хозяйничать на кладбищах?! Денег им дай за просто так, что бы они разрешили дедушку рядом с бабушкой похоронить. Ни стыда ни совести, и всё это под флагом МБУ, типа бюджетники с..ка, а деньги себе на карман. Очухалась прокуратура, не прошло и ста лет!!!
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горожанка

41 минуту назад
да, это факт, что подзахоронение сейчас чрезвычайно трудно.... И стоимость похоронных услуг в МУП " Ритуальные услуги" о-о-очень дорого.... Бесчеловечно так использовать ситуацию....(((((((((((
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Просто Липецк

42 минуты назад
Нужен бетон?-, 37-40-40 )))
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