Общество

23 минуты назад

На берегу Воронежа хотят построить гостиницы, кафе и рестораны

5 334
#набережная #опрос #строительство
На берегу Воронежа хотят построить гостиницы, кафе и рестораны

Чиновников интересует мнение липчан о благоустройстве Набережной.

Департамент градостроительства и архитектуры Липецка интересует, поддерживают ли горожане дальнейшее благоустройство набережной реки Воронеж в центральной части города. Опрос активен до 29 декабря.

- В 2006 году было выполнено строительство первой очереди капитальной набережной реки Воронеж протяженностью 500 метров. По Генеральному плану запланировано её дальнейшее строительство (3,2 километра). Планируется благоустройство с зонированием на пляжную, пешеходную зоны и зону застройки. Вдоль набережной предполагается размещение лодочных станций, гостиниц, кафе, ресторанов. В пешеходной зоне будут обустроены места для спокойного отдыха, детские площадки, спортивные объекты, велодорожки, - рассказывают о планах в мэрии Липецка.

Помимо трех вариантов ответа - «да», «нет», «затрудняюсь», пользователям сервиса гражданских инициатив «Портал неравнодушных» предоставлена возможность подробно изложить свое мнение.
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#набережная #опрос #строительство

Комментарии (5)

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Вот еще

11 минут назад
Центр торговый там тоже нужен)
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///

14 минут назад
там ссзади гай уже построили гостинницу
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Горожанин

17 минут назад
А как же взлетно-посадочная полоса? Ее же обещали там сделать ... Опять обманули.
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Да пусть строють)))

18 минут назад
Если нада)
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Я

19 минут назад
С гостинниц приезжие все засрут
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