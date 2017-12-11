Общество
23 минуты назад
На берегу Воронежа хотят построить гостиницы, кафе и рестораны
Чиновников интересует мнение липчан о благоустройстве Набережной.
Департамент градостроительства и архитектуры Липецка интересует, поддерживают ли горожане дальнейшее благоустройство набережной реки Воронеж в центральной части города. Опрос активен до 29 декабря.
- В 2006 году было выполнено строительство первой очереди капитальной набережной реки Воронеж протяженностью 500 метров. По Генеральному плану запланировано её дальнейшее строительство (3,2 километра). Планируется благоустройство с зонированием на пляжную, пешеходную зоны и зону застройки. Вдоль набережной предполагается размещение лодочных станций, гостиниц, кафе, ресторанов. В пешеходной зоне будут обустроены места для спокойного отдыха, детские площадки, спортивные объекты, велодорожки, - рассказывают о планах в мэрии Липецка.
Помимо трех вариантов ответа - «да», «нет», «затрудняюсь», пользователям сервиса гражданских инициатив «Портал неравнодушных» предоставлена возможность подробно изложить свое мнение.
- В 2006 году было выполнено строительство первой очереди капитальной набережной реки Воронеж протяженностью 500 метров. По Генеральному плану запланировано её дальнейшее строительство (3,2 километра). Планируется благоустройство с зонированием на пляжную, пешеходную зоны и зону застройки. Вдоль набережной предполагается размещение лодочных станций, гостиниц, кафе, ресторанов. В пешеходной зоне будут обустроены места для спокойного отдыха, детские площадки, спортивные объекты, велодорожки, - рассказывают о планах в мэрии Липецка.
Помимо трех вариантов ответа - «да», «нет», «затрудняюсь», пользователям сервиса гражданских инициатив «Портал неравнодушных» предоставлена возможность подробно изложить свое мнение.
Вот еще
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Горожанин
Да пусть строють)))
Я