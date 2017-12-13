Происшествия
41 минуту назад
Жестокая драка елецких подростков попала на видео
В полицию обращений не было.
Жестокая драка группы подростков у торгового центра "Орион" в Ельце попала на видео. Записи с камер наблюдения опубликованы в Youtube и социальной сети "Вконтакте". Потасовка молодых людей произошла ночью 7 декабря.
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД по Липецкой области, сообщений и жалоб по поводу драки в полицию не поступало. Вместе с этим в правоохранительных органах проверят размещенную в Сети информацию и вынесут соответствующее процессуальное решение.
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД по Липецкой области, сообщений и жалоб по поводу драки в полицию не поступало. Вместе с этим в правоохранительных органах проверят размещенную в Сети информацию и вынесут соответствующее процессуальное решение.
отпетушитель
Ххх
Danila
Гость
удивительно
Нейтральный