Происшествия

41 минуту назад

Жестокая драка елецких подростков попала на видео

6 1287
#драка
1
Жестокая драка елецких подростков попала на видео

В полицию обращений не было.

Жестокая драка группы подростков у торгового центра "Орион" в Ельце попала на видео. Записи с камер наблюдения опубликованы в Youtube и социальной сети "Вконтакте". Потасовка молодых людей произошла ночью 7 декабря.

   




Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД по Липецкой области, сообщений и жалоб по поводу драки в полицию не поступало. Вместе с этим в правоохранительных органах проверят размещенную в Сети информацию и вынесут соответствующее процессуальное решение.
6 1287
#драка
1

Комментарии (6)

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отпетушитель

4 минуты назад
зачинщиков установить и пропердолить на максималках! чтоб не бычились петушки
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Ххх

21 минуту назад
Зашел посмотреть на драку,а увидел каких то гомиков!
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Danila

21 минуту назад
Как мило, это так прям по Елецки.
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Гость

24 минуты назад
Судя по видео, шли на разборки, бить всем одного. Установить и привлечь к ответственности, если их сейчас не остановить, будут бить с более тяжкими последствиями, насмерть.
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удивительно

25 минут назад
сколько били по голове и пошёл, можно сказать, легко!?
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Нейтральный

27 минут назад
Сам подошел и сам отхватил!!! Всю жизнь правило было у нормальных Натуралов-пацанов - "Если пацан идет с девчонкой - оса не имеет право на них сесть". Только геи, нахватавшись европейских и американских ценностей, могут приставить к идущей паре. Там их было 2 -е. конечно 2-е на одно тоже неверно, но парень был здоровее обоих. (Личное мнение)
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