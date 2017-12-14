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Именем Путина предлагают назвать улицу в Липецке

43 707
#название #инициатива #вопрос
Именем Путина предлагают назвать улицу в Липецке

Горожане выдвинули множество вариантов новых годонимов.

Департамент градостроительства и архитектуры Липецка подучил массу вариантов на свой вопрос о том, как стоит именовать новые улицы в региональном центре. Ранее ведомство через «Портал неравнодушных» обратилось к интернет-пользователям с просьбой о помощи. Департаментом градостроительства и архитектуры администрации города Липецка был разработан проект планировки и проект межевания малоэтажной застройки в районе улицы Ракитной (Ссёлки).

В соответствии с предложенным проектировщиком решением в городе появятся порядка 10 новых улиц. И для них нужны, конечно, названия. Пользователи краундсорсингого ресурса не оставили вопрос без внимания и предложили десятки наименований. Так, Максим Паничкин считает, что улица в Ссёлках может носить имя Владимира Путина.

В числе прочих департамент получит следующие варианты годонимов для Ссёлок: улицы Лунная, Снежная, Горная, Морская, Солнечных Зайчиков, Поющих Жаворонят, Спелой Клубники, Доброй Души, Русских Патриотов, Липовая, Солнечная, Сиреневая, Ореховая, Ромашковая, Рябиновая, Тополиная, Ивовая, Еловая, Дубовая, Виноградная, имени Александра Кириллова (Героя Советского Союза), Абрикосовая, Тенистая, Сосновая, Зелёная, Земляничная, Детская, Солнечная, Олимпийская, имени боксёра Петра Заева, в честь Пешкова, Заева, Рощупкиной, Михайловская или Архангело-Михайловская, Засечная, Острожная, Нагайская, Лодыгинская или Старо Лодыгинская, Воронежская, Заворонежская, Заречная.

Добавим, что высказать свое мнение по вопросу можно вплоть до 15 декабря.
43 707
#название #инициатива #вопрос

Комментарии (43)

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Александра

2 минуты назад
Я против! Сомневаюсь, что из-за этого откажутся от этой печальной идеи. Поэтому предлагаю назвать в честь Путина самую грязную улицу с разбитым афальто, вонью коксохима и т.п. Думаю тогда городские власти сразу наведут хоть на ней порядок ;-)
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предлагаю

5 минут назад
В христианстве есть День Всех Святых. Давайте сделаем улицу Всех Руководителей и благодетелей от Рюрика и до бесконечности.И на том успокоимся.
ответить

Бывалый

6 минут назад
Путин, Медведев, Ельцин, Чубайс..... Их именами только линии на кладбище можно назвать! Но боюсь жмурики разбегутся
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у вас тоже дрищ после разливного пива

7 минут назад
Онкологическую больницу нужно назвать в честь Владимира Лисина
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РУСБОР

12 минут назад
Только за это "хорошее" предложение, липецкому солнечному зайчику - Максиму Паничкину надо при жизни поставить памятник...На ул. Путина..... Г-н Лавров про таких правильно подметил.....
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Ира

13 минут назад
Еще чего!!!!против!!!ниче хорошего не сделал все на благо других а свой народ душит зараза как только можно и нельзя!ул Сталина нужна!!!!
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липчанка

14 минут назад
НЕТ
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Ха

15 минут назад
А предложил эту идею Королев за спасение сынка от подшконочной жизни
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надо глубже копать

19 минут назад
Липецк переименовать в Путинобад!
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Василий

19 минут назад
Колян, да это прям Карго-культ какой-то.
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