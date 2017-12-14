Общество
сегодня, 10:40
Именем Путина предлагают назвать улицу в Липецке
Горожане выдвинули множество вариантов новых годонимов.
Департамент градостроительства и архитектуры Липецка подучил массу вариантов на свой вопрос о том, как стоит именовать новые улицы в региональном центре. Ранее ведомство через «Портал неравнодушных» обратилось к интернет-пользователям с просьбой о помощи. Департаментом градостроительства и архитектуры администрации города Липецка был разработан проект планировки и проект межевания малоэтажной застройки в районе улицы Ракитной (Ссёлки).
В соответствии с предложенным проектировщиком решением в городе появятся порядка 10 новых улиц. И для них нужны, конечно, названия. Пользователи краундсорсингого ресурса не оставили вопрос без внимания и предложили десятки наименований. Так, Максим Паничкин считает, что улица в Ссёлках может носить имя Владимира Путина.
В числе прочих департамент получит следующие варианты годонимов для Ссёлок: улицы Лунная, Снежная, Горная, Морская, Солнечных Зайчиков, Поющих Жаворонят, Спелой Клубники, Доброй Души, Русских Патриотов, Липовая, Солнечная, Сиреневая, Ореховая, Ромашковая, Рябиновая, Тополиная, Ивовая, Еловая, Дубовая, Виноградная, имени Александра Кириллова (Героя Советского Союза), Абрикосовая, Тенистая, Сосновая, Зелёная, Земляничная, Детская, Солнечная, Олимпийская, имени боксёра Петра Заева, в честь Пешкова, Заева, Рощупкиной, Михайловская или Архангело-Михайловская, Засечная, Острожная, Нагайская, Лодыгинская или Старо Лодыгинская, Воронежская, Заворонежская, Заречная.
Добавим, что высказать свое мнение по вопросу можно вплоть до 15 декабря.
В соответствии с предложенным проектировщиком решением в городе появятся порядка 10 новых улиц. И для них нужны, конечно, названия. Пользователи краундсорсингого ресурса не оставили вопрос без внимания и предложили десятки наименований. Так, Максим Паничкин считает, что улица в Ссёлках может носить имя Владимира Путина.
В числе прочих департамент получит следующие варианты годонимов для Ссёлок: улицы Лунная, Снежная, Горная, Морская, Солнечных Зайчиков, Поющих Жаворонят, Спелой Клубники, Доброй Души, Русских Патриотов, Липовая, Солнечная, Сиреневая, Ореховая, Ромашковая, Рябиновая, Тополиная, Ивовая, Еловая, Дубовая, Виноградная, имени Александра Кириллова (Героя Советского Союза), Абрикосовая, Тенистая, Сосновая, Зелёная, Земляничная, Детская, Солнечная, Олимпийская, имени боксёра Петра Заева, в честь Пешкова, Заева, Рощупкиной, Михайловская или Архангело-Михайловская, Засечная, Острожная, Нагайская, Лодыгинская или Старо Лодыгинская, Воронежская, Заворонежская, Заречная.
Добавим, что высказать свое мнение по вопросу можно вплоть до 15 декабря.
Александра
предлагаю
Бывалый
у вас тоже дрищ после разливного пива
РУСБОР
Ира
липчанка
Ха
надо глубже копать
Василий