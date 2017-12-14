Чиновники разрешили родителям из малообеспеченных семей не ограничивать детей в питании

На 400 рублей в месяц родителям малышей позволят приобретать "не только специальные молочные продукты, но и крупы, творог, кефир, мясные, овощные, фруктовые пюре в зависимости от потребностей ребенка".

Сегодня на сессии областного Совета депутаты рассмотрели поправки в закон «О пособии на ребенка». С нового года ежемесячные пособия на детей в студенческих семьях увеличатся в 2,5 раза - до 605 рублей (сейчас на ребенка в месяц дают 240 рублей - экономная семья купит на эти деньги 4 литра специального детского молока, 600 грамм мясного пюре или 16 подгузников по акции). Рассчитывать на материальную поддержку может один из родителей в период обучения в вузе или сузе до достижения им 24-летнего возраста.



Также депутаты изменили закон «О социальных, поощрительных выплатах и мерах социальной поддержки в сфере семейной и демографической политики, а также лицам, имеющим особые заслуги перед Российской Федерацией и Липецкой областью». Теперь вместо молочных продуктов малоимущие семьи, в которых воспитываются дети до 3 лет, будут получать денежные компенсации. Ежемесячные выплаты на каждого ребенка составят 400 рублей. Сегодня в качестве меры социальной поддержки малоимущие семьи с детьми получают готовые специальные молочные продукты питания.



В следующем году у этих семей, как говорят разработчики проекта изменений, «появится возможность приобретать не только специальные молочные продукты, но и крупы, творог, кефир, мясные, овощные, фруктовые пюре в зависимости от потребностей ребенка».



В регионе в малоимущих семьях, кстати, воспитывается около шести тысяч детей.



фото: gripptips.ru

