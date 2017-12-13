Общество

56 минут назад

В Липецкой области сироты могут распрощаться с мечтой о своем жилье

4 713
#сироты #жилье
В Липецкой области сироты могут распрощаться с мечтой о своем жилье

На покупку им квартир у администрации региона нет средств.

Завтра депутаты Липецкого областного Совета проголосуют за региональный бюджет на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годов. По доходам он планируется в размере 50,2 млрд рублей, по расходам - 51,7 миллиарда. 

Уже известно, что прокуратура области опротестовала бюджет в плане расходов на приобретение жилья для сирот. Согласно действующего законодательства, сирот, достигших 18-летия, жильем должны обеспечивать немедленно. Однако в Липецкой области 1583 бывших воспитанников интернатов так и не получили своего угла. А им на пятки наступают новые 784 очередника.

Администрация области планирует выделить на приобретение жилья сиротам в 2018-2020 годах 320,2 млн рублей, но прокуратура - против этой суммы.

"Финансирование мероприятий по приобретению или строительству жилых помещений для обозначенных категорий граждан в подобном объеме повлечет невозможность реализации большинством из них своих жилищных прав в соответствии с федеральным законодательством", - написано в отзыве прокуратуры на проект областного бюджета.  
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#сироты #жилье

Комментарии (4)

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народ

6 минут назад
Все правильно , ведь у них сотни кв метров излишек жилья ! Думают , что и сироты себе смогут это позволить . Им можно и комнату на ЛТЗ в вонючей общаге выделить , чай не бояре ...
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гостья

6 минут назад
а зачем жилье сиротам, вот памятники - это нужное дело
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цирк

23 минуты назад
откуда в жемчужине черноземья сироты и кто в этом виноват, не ужели ваш ,,папа,, олег, который путем фальсификации выборов, т. е мошенничества, остановил рост общества.
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гость

34 минуты назад
Пусть лучше построят за 2 миллиарда никому не нужную ледовую арену
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