В Липецкой области сироты могут распрощаться с мечтой о своем жилье

На покупку им квартир у администрации региона нет средств.

Завтра депутаты Липецкого областного Совета проголосуют за региональный бюджет на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годов. По доходам он планируется в размере 50,2 млрд рублей, по расходам - 51,7 миллиарда.



Уже известно, что прокуратура области опротестовала бюджет в плане расходов на приобретение жилья для сирот. Согласно действующего законодательства, сирот, достигших 18-летия, жильем должны обеспечивать немедленно. Однако в Липецкой области 1583 бывших воспитанников интернатов так и не получили своего угла. А им на пятки наступают новые 784 очередника.



Администрация области планирует выделить на приобретение жилья сиротам в 2018-2020 годах 320,2 млн рублей, но прокуратура - против этой суммы.



"Финансирование мероприятий по приобретению или строительству жилых помещений для обозначенных категорий граждан в подобном объеме повлечет невозможность реализации большинством из них своих жилищных прав в соответствии с федеральным законодательством", - написано в отзыве прокуратуры на проект областного бюджета.

