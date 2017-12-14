3 040 рублей - на здоровье каждому липчанину

На медицину в облбюджете-2018 выделили всего 3,5 млрд рублей

Сегодня на очередной сессии областного Совета депутаты рассмотрели проект закона Липецкой области «Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов».



Доходы областной казны в 2018 году составят 50,2 млрд. рублей (собственных поступлений - 42,2 миллиарда, остальные средства - дотации, субвенции и субсидии из федерального бюджета). Расходы составят 51,7 млрд рублей. Дефицит областной казны - 1,5 млрд рублей.



Примечательно, что областная власть по-разному подошла к формированию доходной части областного бюджета муниципальных образований. Так, Измалковскому району парламентарии с подачи губернатора оставили 80% от собираемого на его территории налога на доходы физических лиц, а Липецку - всего 3,7% (плюсом к гарантированным Бюджетным кодексом РФ 15%).



Самый большой бюджет в следующем году предусмотрен на статью «социальная политика» - 13,7 млрд рублей. Из этой суммы собственно на соцобслуживание и соцобеспечение населения предусмотрены 11,8 миллиарда. Другая весомая статья расходов - «образование». На функционирование школ, детсадов и профтехучилищ выделено 12,1 млрд рублей. Все остальные расходы - на порядок меньше (так, обласканное властью сельское хозяйство будет профинанировано на 2,6 миллиарда).



На лесное хозяйство выделят 492 миллиона, на общественный транспорт - 713 миллионов, на ремонт дорог - 3,9 миллиарда рублей. На культуру и кинематографию выделят 667 млн рублей, физкультура и спорт - 1,5 млрд рублей. На сферу ЖКХ выделят миллиард, на бюджетные СМИ - 240 миллионов.



А вот и повод для удивления: на охрану окружающей среды дадут всего 156 млн рублей!



11,2 млрд рублей будет направлено на исполнение раздела «Национальная экономика». А вот и еще один повод для удивления: на здравоохранение выделено всего 3,4 млрд рублей. Если разложить эту сумму на каждого жителя области - от грудничка до глубокого старика - то в среднем каждый липчанин обойдется казне в 3 040 рублей.



Кстати, «скорой помощи» из бюджетного пирога достанутся всего 40 миллионов. И это на организацию, испытывающую дикие кадровые проблемы: «скорой» не хватает по состоянию на 1 декабря этого года не хватает 30 врачей, 20 фельдшеров и 20 медсестер! То есть минимум 40 бригад! Но и это еще не все. «Скорой» остро требуются шесть анестезиологов-реаниматологов и шесть врачей-педиатров.



Но докладчик, вице-губернатор Вячеслав Щеглеватых, успокоил депутатов тем, зарплата врачей в следующем году вырастет до 54 тысяч рублей! Гарантирован рост доходов учителей и воспитателей детских садов - им обещаны ежемесячные 27 тысяч рублей. А зарплата тренеров детско-юношеских спортивных школ будет доведена до 30 тысяч рублей.

