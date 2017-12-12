Липчане не увидят 50%-ной скидки в транспорте из-за убытков

Чиновники отклонили предложение.

Органы власти вынесли свое решение по набравшей 712 голосов «за» предложение ввести в транспорте Липецка пересадочную скидку. В сентябре пользователь сервиса гражданских инициатив «Портал неравнодушных» Анатолий Морозов вынес на обсуждение идею давать пассажирам 50% скидку (8.5 руб.) на вторую и последующие поездки по транспортной карте, при условии, что с первой поездки не прошло 90 минут. Оказалось, что реализовать практичное для липчан нововведение нереально с экономической точки рассмотрения вопроса — перевозчики потеряют доход.



- Реализация указанной инициативы повлечет за собой образование выпадающих доходов со стороны автотранспортных предприятий, обслуживающих муниципальные маршруты регулярных перевозок. Учитывая, что бюджет города Липецка на протяжении ряда лет является дефицитным, финансовые средства на компенсацию недополученных доходов пассажироперевозчикам отсутствуют. В связи с вышеизложенным, внедрение инициативы «Скидка в 50% на пересадку в общественном транспорте» в настоящее время не представляется возможным, - ответила мэрия Липецка.



Вместе с этим управление дорог и транспорта Липецкой области, в принципе, дало добро на пересадочный тариф: технически это вполне исполнимо. Но вопрос снова сводится к доходам перевозчиков.



- Управление дорог и транспорта Липецкой области совместно с ОКУ «Агентство автомобильного транспорта Липецкой области» рассмотрело гражданскую инициативу. Агентство имеет техническую возможность реализовать предложение. Существующий формат работы системы позволяет проработать организацию скидки на пересадку в общественном транспорте при заданном интервале времени, - указывают в администрации Липецкой области. - Однако, реализация инициативы повлечет за собой финансовые издержки со стороны перевозчиков города Липецка.



Таким образом, вопрос об экономии при использовании транспорта Липецка снят: пассажиры будут платить сколько положено, перевозчики — накапливать доход.