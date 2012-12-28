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111
19 минут назад

На полутора десятках улицах Липецка и в одном садоводчестве отключат электричество

18 марта энергетики будут проводить плановые ремонтные работы на электрических сетях и работы по установке приборов учета электроэнергии.

С 08:00 до 18:00 из-за монтажа приборов учета отключат электричество на улицах Олега Кошевого, Спартака, Партизанской, Докучаева, Лобачевского, Матросова, Новоселов, Панфилова, Севастопольской, Социалистической, Целинной, Цимлянской, по проезду Ильича, в садоводчестве «Дачный-4».

С 14:00 до 16:00 из-за ремонтных работ на сетях обесточат улицу Меркулова, проспект 60-летия СССР.

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