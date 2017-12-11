Общество

12 минут назад

Глава Липецка попросил отдать бассейн при школе в Елецком в пользование жителей микрорайона

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Школа ещё не построена, но уже известно, что её спортивная инфраструктура будет отдана всем желающим.

Сегодня на оперативном совещании в мэрии глава Липецка попросил департамент образования при вводе в эксплуатацию строящейся в микрорайоне "Елецкий" сразу же начать эксплуатацию плавательного бассейна при ней.

- В микрорайоне живёт много молодых семей. Было бы правильно отдать плавательный бассейн в их распоряжение на время, не задействованное в образовательном процессе. Подумайте над введением системы абонементов для жителей района, - сказал Сергей Иванов.
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