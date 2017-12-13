Происшествия
23 минуты назад
Слухи о педофиле на белой иномарке проверены следователями
Часть информации нашла подтверждение.
В сентябре этого года по Липецку пошли слухи о педофиле. Мужчина в возрасте на белой машине приставал к детям. Кому-то, как это следует из письма 32-летней липчанки «Вконтакте», он предлагал сделать массаж (дело было на улице 50 лет НЛМК), а кому-то, как следует из обращения в полицию мамы 9-летнего ребенка, предлагал съездить к нему домой за мобильным телефоном.
Женщина сообщила, что 6 сентября ее 9-летний сын возвращался из школы домой (дело было в районе остановки «Дом художника»). К нему подъехала белая иномарка, из которой вышел пожилой мужчина. Водитель предложил подарить школьнику мобильный телефон, за которым нужно было съездить к нему домой. Мальчик отказался. Тогда мужчина пошел за ним следом, выспрашивая по пути, нет ли у него одноклассников, которым он мог бы подарить мобильные телефоны, которых у него несколько штук. Также он предложил ребенку записать его адрес и спросил, боится ли он его? Мальчик быстрым шагом шел дальше. Тогда мужчина вернулся к своей машине, поставил на крышу табличку «такси» и поехал за школьником. Увидев преследователя, мальчик побежал к какому-то дому и спрятался в подъезде. Вернувшись домой, он рассказал о случившемся маме.
Мама, в свою очередь, потребовала от полиции найти этого мужчину, считая его интерес к незнакомому ребенку криминальным.
В УМВД РФ по Липецку и в Октябрьском отделе СУ СК РФ по Липецкой области провели по данному заявлению проверку. И вот к какому выводу пришли.
- Мы установили личность мужчины по описанию и марке машины, белой «Ниссан-Альмере». Это - 70-летний пенсионер. Он сообщил, что на своем автомобиле таксует, так как ему не хватает пенсии. Рассказал, что иногда находит в машине забытые клиентами телефоны. Не зная, как ими распорядиться, он решил предложить их детям. Мы пробили этого человека по всем базам данных - никаких сведений том, что он привлекался к уголовной ответственности, нет. Мужчину проверили в полиции на полиграфе и не выявили никаких преступных наклонностей. Он не высказывал детям сексуальных намерений, никому не угрожал. В его действиях мы не усмотрели составов уголовных преступлений или административных правонарушений. Возможно, он и в самом деле действовал из самых добрых побуждений, - прокомментировали GOROD48 ситуацию в правоохранительных органах.
В то же самое время в отношении этого мужчины в отделе полиции №3 УМВД РФ по Липецку проводится дополнительная проверка для установления его круга общения, образа жизни и психологического портрета.
А липчанам по-прежнему стоит быть бдительными и обучать детей, как вести себя при встрече с незнакомыми им людьми, набивающимся им в друзья.
Женщина сообщила, что 6 сентября ее 9-летний сын возвращался из школы домой (дело было в районе остановки «Дом художника»). К нему подъехала белая иномарка, из которой вышел пожилой мужчина. Водитель предложил подарить школьнику мобильный телефон, за которым нужно было съездить к нему домой. Мальчик отказался. Тогда мужчина пошел за ним следом, выспрашивая по пути, нет ли у него одноклассников, которым он мог бы подарить мобильные телефоны, которых у него несколько штук. Также он предложил ребенку записать его адрес и спросил, боится ли он его? Мальчик быстрым шагом шел дальше. Тогда мужчина вернулся к своей машине, поставил на крышу табличку «такси» и поехал за школьником. Увидев преследователя, мальчик побежал к какому-то дому и спрятался в подъезде. Вернувшись домой, он рассказал о случившемся маме.
Мама, в свою очередь, потребовала от полиции найти этого мужчину, считая его интерес к незнакомому ребенку криминальным.
В УМВД РФ по Липецку и в Октябрьском отделе СУ СК РФ по Липецкой области провели по данному заявлению проверку. И вот к какому выводу пришли.
- Мы установили личность мужчины по описанию и марке машины, белой «Ниссан-Альмере». Это - 70-летний пенсионер. Он сообщил, что на своем автомобиле таксует, так как ему не хватает пенсии. Рассказал, что иногда находит в машине забытые клиентами телефоны. Не зная, как ими распорядиться, он решил предложить их детям. Мы пробили этого человека по всем базам данных - никаких сведений том, что он привлекался к уголовной ответственности, нет. Мужчину проверили в полиции на полиграфе и не выявили никаких преступных наклонностей. Он не высказывал детям сексуальных намерений, никому не угрожал. В его действиях мы не усмотрели составов уголовных преступлений или административных правонарушений. Возможно, он и в самом деле действовал из самых добрых побуждений, - прокомментировали GOROD48 ситуацию в правоохранительных органах.
В то же самое время в отношении этого мужчины в отделе полиции №3 УМВД РФ по Липецку проводится дополнительная проверка для установления его круга общения, образа жизни и психологического портрета.
А липчанам по-прежнему стоит быть бдительными и обучать детей, как вести себя при встрече с незнакомыми им людьми, набивающимся им в друзья.
Ххх
Мне
BLOOD_JO
ха
Ахаха