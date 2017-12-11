Общество

19 минут назад

Мэрия намерена сделать новогодний праздник при любой погоде

111
#Новый год
Мэрия намерена сделать новогодний праздник при любой погоде

16 декабря Парад Дедов Морозов состоится и в дождь.

Сегодня на брифинге в мэрии председатель департамента культуры и туризма Сергей Малько сообщил журналистам, что "Петровские забавы" - букет новогодних мероприятий, назначенный на 16 декабря - состоится при любой погоде. - Мы не можем ждать милости от природы. Мы хотим поднять настроение горожан. И отсутствие снега нам праздник не испортят! - заявил чиновник. Сергей Малько сказал о том, что собственно Новый год липчане встречают преимущественно в кругу семьи. Поэтому у мэрии возникло желание сделать некий общий для горожан праздник 16 декабря. И, по словам председателя департамента культтуризма, жители Липецка с энтузиазмом подхватили идею. Так, уже более 400 горожан высказали желание участвовать в параде сказочных персонажей, и уже готовят облачения Дедов Морозов, Снегурочек, Леших, собак - по восточному календарю 2018 год - Год Собаки. - Снеговиков участники "Петровских забав" в отсутствии снега смогут сделать из подручных материалов, - сказал Сергей Малько. - Мы не знаем, сколько их будет сделано, может, и 2018 штук, как планировалось.
111
#Новый год

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Около 5 тысяч семей Липецкой области построили дома с помощью материнского капитала
#материнский капитал
Около 5 тысяч семей Липецкой области построили дома с помощью материнского капитала

5 минут назад

Общество
Следующую Красную книгу Липецкой области издадут в 2024 году
#Красная книга #экология
Следующую Красную книгу Липецкой области издадут в 2024 году

12 минут назад

Общество
Скандальный липецкий застройщик избежал банкротства
#банкротство #строительство
Скандальный липецкий застройщик избежал банкротства

20 минут назад

Общество
За месяц выявлено 35 нарушений природоохранного законодательства
#экология
За месяц выявлено 35 нарушений природоохранного законодательства

20 минут назад

Общество
Платные занятия спортом для детей из малообеспеченных семей оплачиваются из бюджета
#платные занятия
Платные занятия спортом для детей из малообеспеченных семей оплачиваются из бюджета

22 минуты назад

Общество
Липчанам нужно съехать налево
#съезд #движение #инициатива
4
Липчанам нужно съехать налево

43 минуты назад

Общество