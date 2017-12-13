Происшествия
16 минут назад
В Ельце нашли мертвого подростка
Студент техникума надышался газом из баллончика.
Вчера вечером в Ельце на территории аварийного здания по улице Карла Маркса, 3 был найден мертвым 16-летний студент одного из техникумов.
По данным GOROD48, подросток не вернулся домой с занятий в понедельник, 11 декабря. Без привлечения полиции его стали искать родственники и друзья. Один из поисковиков через сутки и нашел юношу в заброшенном здании.
Предположительно, студент техникума умер от последствий отравления: рядом с телом нашли газовый баллончик и целлофановый пакет, который токсикоманы надевают на голову.
Полную картину произошедшего установит вскрытие.
В учебном заведении о погибшем говорят исключительно в положительных тонах: подросток хорошо учился, занимался спортом.
Это уже не первый случай в регионе смерти подростков от токсикомании с использованием газового баллончика. Предыдущий смертельный случай был в Лебедяни 3 декабря.
По данным GOROD48, подросток не вернулся домой с занятий в понедельник, 11 декабря. Без привлечения полиции его стали искать родственники и друзья. Один из поисковиков через сутки и нашел юношу в заброшенном здании.
Предположительно, студент техникума умер от последствий отравления: рядом с телом нашли газовый баллончик и целлофановый пакет, который токсикоманы надевают на голову.
Полную картину произошедшего установит вскрытие.
В учебном заведении о погибшем говорят исключительно в положительных тонах: подросток хорошо учился, занимался спортом.
Это уже не первый случай в регионе смерти подростков от токсикомании с использованием газового баллончика. Предыдущий смертельный случай был в Лебедяни 3 декабря.
Газ