Происшествия

16 минут назад

В Ельце нашли мертвого подростка

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В Ельце нашли мертвого подростка

Студент техникума надышался газом из баллончика.

Вчера вечером в Ельце на территории аварийного здания по улице Карла Маркса, 3 был найден мертвым 16-летний студент одного из техникумов.

По данным GOROD48, подросток не вернулся домой с занятий в понедельник, 11 декабря. Без привлечения полиции его стали искать родственники и друзья. Один из поисковиков через сутки и нашел юношу в заброшенном здании.

Предположительно, студент техникума умер от последствий отравления: рядом с телом нашли газовый баллончик и целлофановый пакет, который токсикоманы надевают на голову.

Полную картину произошедшего установит вскрытие.   

В учебном заведении о погибшем говорят исключительно в положительных тонах: подросток хорошо учился, занимался спортом.

Это уже не первый случай в регионе смерти подростков от токсикомании с использованием газового баллончика. Предыдущий смертельный случай был в Лебедяни 3 декабря. 
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Комментарии (1)

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Газ

4 секунды назад
Надо было пукнуть в пакет, и одеть его на голову. Не умер бы.
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