В первый день явка на выборах составила почти 40%, сегодня проголосовал губернатор
Для удобства избирателей в Липецке на два дня ввели бесплатный проезд в транспорте.
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сегодня утром проголосовал на выборах президента России, сообщили в Telegram-канале главы региона.
По данным областной избирательной комиссии, по итогам голосования первого дня голосования 15 марта явка составила 38,52%.
16 и 17 марта проезд в общественном транспорта Липецка будет бесплатным по всем маршрутам автобусов и трамваев, независимо от перевозчика.
Как сообщили в мэрии, эта временная мера введена для «поддержки населения и повышения доступности избирательных участков». Правда, ради учёта пассажиров им все равно требуется получить билет – либо у водителя, либо, в электронном виде, приложив карту к терминалу. Деньги при этом обещают не списывать.
Фото - Telegram-канал Липецкой области
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