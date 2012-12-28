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34 минуты назад
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В первый день явка на выборах составила почти 40%, сегодня проголосовал губернатор

Для удобства избирателей в Липецке на два дня ввели бесплатный проезд в транспорте.

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сегодня утром проголосовал на выборах президента России, сообщили в Telegram-канале главы региона.

По данным областной избирательной комиссии, по итогам голосования первого дня голосования 15 марта явка составила 38,52%.

16 и 17 марта проезд в общественном транспорта Липецка будет бесплатным по всем маршрутам автобусов и трамваев, независимо от перевозчика.

Как сообщили в мэрии, эта временная мера введена для «поддержки населения и повышения доступности избирательных участков». Правда, ради учёта пассажиров им все равно требуется получить билет – либо у водителя, либо, в электронном виде, приложив карту к терминалу. Деньги при этом обещают не списывать.

Фото - Telegram-канал Липецкой области

Выборы
Игрь Артамонов
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Комментарии (5)

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Сначала новые
Антисоветчик
6 минут назад
Если в первый день 40 процентов.. То по результатам сегодня будет 100. А что делать тем кто решит проголосовать в воскресенье? Им хотя бы бюллетени достанутся?
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ха
4 минуты назад
не им ток блины с чаем
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эх
11 минут назад
долго спит, патриоты уже вчера в пол восьмого утра были на избирательных участках
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Липа
16 минут назад
В первый же день левые закинули,не стыдно?
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ха
4 минуты назад
ну каждый день надо почуть чуть, а то наглядно будет
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