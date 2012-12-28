В первый день явка на выборах составила почти 40%, сегодня проголосовал губернатор

Для удобства избирателей в Липецке на два дня ввели бесплатный проезд в транспорте.

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сегодня утром проголосовал на выборах президента России, сообщили в Telegram-канале главы региона.

По данным областной избирательной комиссии, по итогам голосования первого дня голосования 15 марта явка составила 38,52%.

16 и 17 марта проезд в общественном транспорта Липецка будет бесплатным по всем маршрутам автобусов и трамваев, независимо от перевозчика.

Как сообщили в мэрии, эта временная мера введена для «поддержки населения и повышения доступности избирательных участков». Правда, ради учёта пассажиров им все равно требуется получить билет – либо у водителя, либо, в электронном виде, приложив карту к терминалу. Деньги при этом обещают не списывать.



Фото - Telegram-канал Липецкой области

