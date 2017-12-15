Прокуратура области проверит законность действий полицейских в елецком кафе

Прокуратура области проводит проверку по депутатскому обращению, переданному в прокуратуру области и УМВД России по Липецкой области на состоявшейся 14 декабря очередной сессии областного Совета депутатов.

В обращении предлагается проверить законность действий сотрудников полиции при проведении оперативных мероприятий в одном из кафе Ельца.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области, в рамках проверки прокуратурой будет дана правовая оценка действиям полицейских, и, в случае подтверждения нарушения конституционных прав граждан, допущенных при их задержании, приняты необходимые меры по наказанию виновных.

Напомним, что депутат областного Совета Павел Евграфов передал в прокуратуру и областное управление полиции видеозапись событий произошедших в ночь с 17 на 18 ноября в елецком кафе «Каракум». На записи зафиксированы действия двух десятков полицейских, которые с применением силы задерживают посетителей и сотрудников кафе. В УМВД РФ по Липецкой области GOROD48 сообщили, что в кафе проводилась операция по задержанию наркоторговцев.