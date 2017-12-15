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Прокуратура области проверит законность действий полицейских в елецком кафе

19 1004
#полиция #драка
Прокуратура области проверит законность действий полицейских в елецком кафе

Прокуратура области проводит проверку по  депутатскому обращению, переданному в прокуратуру области и УМВД России по Липецкой области на состоявшейся 14 декабря очередной сессии областного Совета депутатов.


В обращении предлагается  проверить законность действий сотрудников полиции при проведении оперативных мероприятий в одном из кафе Ельца.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области, в рамках проверки прокуратурой будет дана правовая оценка действиям полицейских, и, в случае подтверждения нарушения конституционных прав граждан, допущенных при их задержании, приняты необходимые меры по наказанию виновных.

Напомним, что депутат областного Совета Павел Евграфов передал в прокуратуру и областное управление полиции видеозапись событий произошедших в ночь с 17 на 18 ноября в елецком кафе «Каракум». На записи зафиксированы действия двух десятков полицейских, которые с применением силы задерживают посетителей и сотрудников кафе. В УМВД РФ по Липецкой области GOROD48 сообщили, что в кафе проводилась операция по задержанию наркоторговцев.

19 1004
#полиция #драка

Комментарии (19)

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Как гость
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истина

4 минуты назад
ЛИПЧАНИН, так уничтожайте по закону, а не по беспределу. А они работают только по беспределу . Они творят беззаконие и замететьте последнее время все чаще слышим незаконное задержание, превышение полномочий итп. Это только то что выносят в СМИ а таких оборотней надо наказывать
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И еще одних тоже надо проверить Липецких опер

6 минут назад
Да их через одного надо проверять , неужели наше правительство не видит что вся система МВД погрязла в Криминале, коррупции. Прокуратура. СК России обратите внимание на ЛИПЕЦКИХ СОТРУДНИКОВ ОНИ ТАКИЕ ЗАДЕРЖАНИЯ ПРОВОДЯТ НЕЗАКОННЫЕ, ЛОЖНЫЕ ПОКАЗАНИЯ В РАПОРТАХ ПИШУТ, А НАРКОТИКОВ НАКИДАТЬ ТАК ВООБЩЕ НИЧЕГО НИСТОИТ , ТОЛЬКО ДОКАЗАТЕЛЬНАЯ БАЗА ЛОЖЬ КАЖДОЕ СЛОВО. Как же это все им сходит с рук , кто с ними в одной телеге ???? кто им это позволяет. Ну ничего добирутся и до вас оперки оборотни.
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Батя с утюгом все ходит?

9 минут назад
Неавтофанат ,
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ооо снова отлечились...

10 минут назад
Господи когда же это прекратится этот произвол со стороны сотрудников МВД , творят произвол , почему все сходит с рук им. Кто ответит за этих оборотней , И не только эти .Последнее время на слуху одни оперативники то там превышение, то сям. Когда же уже призовут к ответсвенности их всех.Кто их покрывает , не сам ли Молоканов им руки развязал.
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Неавтофанат

11 минут назад
Зацепили кого-то? Надо было за 3 суток предупредить об инспекторской проверке.
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А чоколо к кому,

14 минут назад
* не пори, в замы возьмут?
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хуйню не пори

20 минут назад
гость, сявка. его в замы к колокольцеву теперьвозьмут, за то что он таких лохопетов как ты опустил до вашего натурального уровня.
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туристический кластер

20 минут назад
это - маршрут выходного дня.
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цыган

24 минуты назад
Я коммерсантом был, есть и буду. Никакого отношения к братве не имею
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гость

26 минут назад
лютая херня. такое впечатление, что ментов (другого слова нет) разбудили и они решили показать, что работают. этот лысый в пальте на увольнение заработал.
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