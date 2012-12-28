Липецкая вечЁрка: первый день выборов, утренняя тревога и как обобрать бюджет на 18 миллионов

Сегодня, 15 марта, начались выборы президента России, утром в Липецкой области был объявлен желтый уровень опасности, и полиция прекратила уголовное дело об ущербе городу на 18 000 000 рублей.