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Липецкая вечЁрка: первый день выборов, утренняя тревога и как обобрать бюджет на 18 миллионов
Общество
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26 минут назад
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Липецкая вечЁрка: первый день выборов, утренняя тревога и как обобрать бюджет на 18 миллионов
Сегодня, 15 марта, начались выборы президента России, утром в Липецкой области был объявлен желтый уровень опасности, и полиция прекратила уголовное дело об ущербе городу на 18 000 000 рублей.
На избирательных участках, помимо голосования, можно переделать еще много дел. К примеру, выбрать территорию, которую благоустроят в Липецке в 2025 году, поучаствовать в различных конкурсах, послушать концерты и даже поесть блины и кашу.
К 15.00, по старинке, офлайн проголосовала почти четверть избирателей Липецкой области, а онлайн — близко к половине всех тек, кто выбрал такой способ участия в выборах. Некоторые вип-персоны выложили в соцсети фото, где они голосуют дистанционно.
— Побольше выборов было бы, смотришь и порядок в городе наведут. У 20 школы хоть песком посыпали и лёд с дороги убрали, но это у школы. А во дворах все осталось. Теперь у окошек наших гора льда, а убрать нет времени, — посетовал Боцман.
— Сколько живу, хожу голосовать на избирательный участок. Это так здорово! Особенно в советское время. Народ, музыка, буфет, — сообщил гость.
На выборную явку никак не повлияло сообщение о желтом уровне опасности. Его объявили сегодня в 07:43. и уже в 08:18 дали отбой:
«Два БПЛА были подавлены дежурными средствами в Становлянском округе на безопасном расстоянии от жилых домов. Жертв и разрушений на земле нет. На месте работают сотрудники спецслужб», чуть позже сообщил губернатор Игорь Артамонов.
— Никаких предупреждений не было, — возмутился Житель.
— Что опять не так, граждане! Вечно недовольные, не так предупредили, не так написали. Сохраняйте спокойствие, не наводите панику, всё под контролем, — ответила Незванная.
А днем к мэрии Липецка подъехал пожарный автомобиль. Оказалось, что сотрудники экстренных службы проверяли сообщение о минировании здания администрации города. Оно оказалось ложным.
Полиция прекратила уголовное дело о мошенничестве в отношении руководства ООО «Доминант». Эта та самая фирма, которая накосячила с благоустройством сквера у Комсомольского пруда.
Дело прекращено «в связи с отсутствием события преступления по факту хищения средств, выделенных в 2018 году на благоустройство». Однако бюджет Липецка лишился 18 000 000 рублей.
— 18 лямов похищенных есть, а состава преступления нет. Пока так происходит, наша страна так и останется страной третьего мира, — считает Не понял.
— В дураках опять простые граждане. Все остальные при должностях, — пришел к выводу Вывод.
По прогнозам синоптиков, сегодня ночью в Липецке температура будет колебаться от -5 до -7 градусов, а днем — от +2 до +4 градусов.
Областное управление дорог и транспорта предупредило, что в регионе с 1 по 30 апреля вводится временное ограничение на вес автомобилей, проезжающих по региональным дорогам: больше шести тонн на любую ось.
И обратите внимание на предостережение прокуратуры Липецкой области.
«В связи с публикациями в социальных сетях, содержащими призывы в адрес неограниченного круга лиц к одновременному прибытию для участия в 12 ч. 00 мин. 17 марта 2024 года в несогласованных массовых публичных мероприятиях на избирательных участках, прокуратура Липецкой области сообщает, что указанные массовые мероприятия и места их проведения в установленном законом порядке с органами исполнительной власти не согласованы. Организация и участие в данных массовых мероприятиях наказуемы в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Поскольку отмеченные незаконные действия могут воспрепятствовать свободному осуществлению гражданами избирательных прав и работе избирательных комиссий разъясняем, что за их совершение предусмотрена уголовная ответственность по статье 141 УК РФ».
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