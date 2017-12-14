Взамен умершему медведю обещают завести новых двух.

В Липецке умер медведь Герасим. Как рассказал GOROD48 директор Липецкого зоопарка Александр Осипов, медведь Герасим скончался от старости: он жил в зоопарке с 1989 года и последние 5 лет сильно болел и практически не вставал на ноги.



В Липецком зоопарке осталась медведица, которая сейчас в спячке. А уже через месяц на замену умершему Герасиму в Липецк привезут ещё двух новых медведей.



Медведь Герасим и медведица Москвичка произвели на свет за время совместного проживания 22 медвеженка. С предыдущей медведицей Шанькой, Герасим нажил 55 медвежат.





