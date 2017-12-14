Общество

18 минут назад

В Липецке умер медведь Герасим

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#зоопарк
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В Липецке умер медведь Герасим

Взамен умершему медведю обещают завести новых двух.

В Липецке умер медведь Герасим. Как рассказал GOROD48 директор Липецкого зоопарка Александр Осипов, медведь Герасим скончался от старости: он жил в зоопарке с 1989 года и последние 5 лет сильно болел и практически не вставал на ноги. 

В Липецком зоопарке осталась медведица, которая сейчас в спячке. А уже через месяц на замену умершему Герасиму в Липецк привезут ещё двух новых медведей. 

Медведь Герасим и медведица Москвичка произвели на свет за время совместного проживания 22 медвеженка. С предыдущей медведицей Шанькой, Герасим нажил 55 медвежат.


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#зоопарк
2

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5 минут назад
Мишку жалко...животных жалко больше,чем людей....эх,мишка мишка.....
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