Липецкая вечЁрка: начало отопительного сезона, миллиард рублей наличными и долгий путь за грибами

Сегодня, 12 октября, мэр Михаил Щербаков назвал дату начала отопительного сезона, топ-менеджер «Грязинского комбината» выслушала приговор, и грибник дошел из Тамбовской области до Липецкой.

Наконец-то это произошло. Мэр Михаил Щербаков назвал дату начала отопительного сезона: 14 октября. Сразу батареи в квартирах вряд ли потеплеют. Обычно заполнение внутридомовых систем занимает несколько дней. В прошлом году, например, тепло включали с 8 по 14 октября . И не все его получили.В этом году мэр посоветовался с липчанами в вопросе включения отопления — большинство высказалось за начало отопительного сезона , несмотря на теплую погоду. Сегодня, она кстати была рекордно теплой Противники раннего включения отопления не хотят платить тепло. Но на позднем включении могут сэкономить только жильцы домов, в которых стоят приборы учета тепла — они платят за потребленнуюгорячую воду. Если в доме нет ОДПУ — платить все равно придется за семь месяцев, независимо от дат начала и завершения отопительного сезона.Новости о начале подаче тепла стали сегодня самыми популярными на GOROD48, однако их практически не комментировали.Басманный суд Москвы приговорил бывшего топ-менеджера АО «Грязинский пищевой комбинат» Эльвиру Смирнову к четырём годам колонии общего режима по делу о поставках некачественных сухпайков в Вооружённые силы РФ. Ущерб по делу составил 10 миллиардов рублей.Эльвира Смирнова получила реальный срок несмотря на то, что признала вину и заключила досудебное соглашение о сотрудничестве. Как правило, в таком случае подсудимый может рассчитывать на более мягкое наказание.Смирнова была очень богатой женщиной. Во время обыска ее московской квартиры правоохранители нашли 159 миллионов рублей, 115 тысяч долларов и 32 тысячи евро. И это еще не все. Из её банковской ячейки изъяли 8,9 миллиона долларов, 1,4 миллиона евро и 10 миллионов рублей. Суд наложил арест на все эти деньги.Басманный суд рассмотрит и дела остальных участников аферы: двух членов совета директоров АО «Грязинский пищевой комбинат» — Александра Михайленко и Валерия Ковалевича, а также бизнесмена Игоря Котельникова, которого будут судить посмертно — два года назад он умер в СИЗО.По версии следствия, с июня 2021 по апрель 2024 года сообщники похищали бюджетные средства, выделенные на закупку сухпайков для экипажей военной авиации. Комбинат побеждал в конкурсах за счёт искусственного завышения цен: подконтрольные фирмы-дублёры подавали заявки с заведомо более высокими предложениями.«Надо было ее лет на 20 отправить и давать ей еду все эти годы некачественную», — кровожадно посоветовала«За четыре миллиарда я готов прямо сейчас сесть на пять даже лет, только дайте мне миллиарды», — попросил«За эти деньги можно новый завод построить», — удивился

Так увлекся тихой охотой, что не заметил, как пересек границу между областями! 67-летний грибник дошел из села Ранино Мичуринского округа Тамбовской области до села Преображеновка Добровского округа Липецкой области. Расстояние по прямой между этими населенными пунктами составляет 14 километров. И все оно усеяно грибами.