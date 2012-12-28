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32 минуты назад
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Липецкая вечЁрка: начало отопительного сезона, миллиард рублей наличными и долгий путь за грибами

Сегодня, 12 октября, мэр Михаил Щербаков назвал дату начала отопительного сезона, топ-менеджер «Грязинского комбината» выслушала приговор, и грибник дошел из Тамбовской области до Липецкой.

Наконец-то это произошло. Мэр Михаил Щербаков назвал дату начала отопительного сезона: 14 октября.

Сразу батареи в квартирах вряд ли потеплеют. Обычно заполнение внутридомовых систем занимает несколько дней. В прошлом году, например, тепло  включали с 8 по 14 октября. И не все его получили.

В этом году мэр посоветовался с липчанами в вопросе включения отопления — большинство высказалось за начало отопительного сезона, несмотря на теплую погоду. Сегодня, она кстати была рекордно теплой.

Противники раннего включения отопления не хотят платить тепло. Но на позднем включении могут сэкономить только жильцы домов, в которых стоят приборы учета тепла — они платят за потребленнуюгорячую воду. Если в доме нет ОДПУ — платить все равно придется за семь месяцев, независимо от дат начала и завершения отопительного сезона.

Новости о начале подаче тепла стали сегодня самыми популярными на GOROD48, однако их практически не комментировали.

Басманный суд Москвы приговорил бывшего топ-менеджера АО «Грязинский пищевой комбинат» Эльвиру Смирнову к четырём годам колонии общего режима по делу о поставках некачественных сухпайков в Вооружённые силы РФ. Ущерб по делу составил 10 миллиардов рублей.

Эльвира Смирнова получила реальный срок несмотря на то, что признала вину и заключила досудебное соглашение о сотрудничестве. Как правило, в таком случае подсудимый может рассчитывать на более мягкое наказание.

Смирнова была очень богатой женщиной. Во время обыска ее московской квартиры правоохранители нашли 159 миллионов рублей, 115 тысяч долларов и 32 тысячи евро. И это еще не все. Из её банковской ячейки изъяли 8,9 миллиона долларов, 1,4 миллиона евро и 10 миллионов рублей. Суд  наложил арест на все эти деньги.

Басманный суд рассмотрит и дела остальных участников аферы: двух членов совета директоров АО «Грязинский пищевой комбинат» — Александра Михайленко и Валерия Ковалевича, а также бизнесмена Игоря Котельникова, которого будут судить посмертно — два года назад он умер в СИЗО.

По версии следствия, с июня 2021 по апрель 2024 года сообщники похищали бюджетные средства, выделенные на закупку сухпайков для экипажей военной авиации. Комбинат побеждал в конкурсах за счёт искусственного завышения цен: подконтрольные фирмы-дублёры подавали заявки с заведомо более высокими предложениями.

«Надо было ее лет на 20 отправить и давать ей еду все эти годы некачественную», — кровожадно посоветовала гостья.

«За четыре миллиарда я готов прямо сейчас сесть на пять даже лет, только дайте мне миллиарды», — попросил Витёк.

«За эти деньги можно новый завод построить», — удивился даа.

Так увлекся тихой охотой, что не заметил, как пересек границу между областями! 67-летний грибник дошел из села Ранино Мичуринского округа Тамбовской области до села Преображеновка Добровского округа Липецкой области. Расстояние по прямой между этими населенными пунктами составляет 14 километров. И все оно усеяно грибами.




За грибами мужчина отправился в воскресенье, и пропал. Его искали всю ночь, а сегодня утром пенсионер сам вышел на связь.

52-летний житель Измалковского округа сказал родным, что пошел за грибами, а в минувшую субботу между деревнями Стаханово и Мульгино Измалковского округа было найдено его тело. Основная версия произошедшего — сведение счётов с жизнью.

«От «хорошей жизни» люди сводят концы. Безденежье, отсутствие медицинской помощи, отсутствие социальной помощи», — считает нервная мать.

Завтра, возможно, будет побит очередной температурный рекорд. Воздух в Липецке прогреется  до +22 градусов. Столько же в городе 13 октября было в 2014 году. 
вечЁрока
отопительный сезон
хищения
пропавшие без вести
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Комментарии (1)

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Пенс
26 минут назад
Что вы там с салютом празднуете, пир во время чумы? Не пришлось бы потом поплакать, на жалуйтесь.
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