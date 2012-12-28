Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Почти на двух десятках улиц отключат холодную воду
Общество
В Липецкой области до +24
Погода в Липецке
Из кафе украли ноутбук, три музыкальных колонки и провода
Происшествия
Липчане хотят тепла!
Общество
Сегодня в Липецке: как скоро всех заменит ИИ, лайфхаки, как заставить работодателя платить вам больше
Спорт
Пара юных самокатчиков попала под машину: госпитализирована 15-летняя девушка
Происшествия
Заболевшая лихорадкой Западного Нила липчанка месяц провела в искусственной коме на аппарате ИВЛ
Здоровье
Сразу три дома капитально обновляют на улице Опытной в Липецке
Общество
Отопительный сезон начнется в Липецке 14 октября
Общество
Читать все
В Липецкой области до +24
Погода в Липецке
Почти на двух десятках улиц отключат холодную воду
Общество
Отопительный сезон начнется в Липецке 14 октября
Общество
Пара юных самокатчиков попала под машину: госпитализирована 15-летняя девушка
Происшествия
Заболевшая лихорадкой Западного Нила липчанка месяц провела в искусственной коме на аппарате ИВЛ
Здоровье
Липчане хотят тепла!
Общество
Из кафе украли ноутбук, три музыкальных колонки и провода
Происшествия
Сегодня в Липецке: как скоро всех заменит ИИ, лайфхаки, как заставить работодателя платить вам больше
Спорт
Сразу три дома капитально обновляют на улице Опытной в Липецке
Общество
Читать все
Общество
136
8 минут назад

Отопительный сезон начнется в Липецке 14 октября

Такое решение глава города принял после опроса в соцсетях, и на основе прогноза погоды.

14 октября в дома липчан начнут подавать тепло, сообщил глава города Михаил Щербаков.

«В начале недели по прогнозу ещё будет достаточно тепло, а к выходным ожидается похолодание. Поэтому с 14 октября начинаем поэтапный запуск тепла в дома, чтобы управляющие компании успели настроить системы и к снижению температуры в квартирах стало комфортнее», — объяснил мэр выбор даты начала отопительного сезона.

По словам Михаила Щербакова, в опросе о начале отопительного сезона участвовали более 14 тысяч человек, и в комментариях к нему было много вопросов и об оплате.

«Нормативная продолжительность отопительного периода составляет семь месяцев. При этом фактический срок подачи тепла сам по себе не определяет размер платы: начисления зависят от способа расчёта и наличия приборов учёта», — ответил мэр на эти вопросы.

отопительный сезон
1
0
1
1
1

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Общество
Ипотечные каникулы, аптеки на колесах — законы, которые вступают в силу в сентябре
Здоровье
Сразу три новых штамма гриппа попадут в область осенью
Говорит Липецк
Гладиолусы, перелом и чужой портфель: липчане рассказали о своем первом дне в школе
Общество
Мэрия нашла деньги на проект благоустройства 4-го этапа Молодежного парка
Экономика
Липецкая область — на 64 месте по росту потребительского спроса
Спорт
Кровь, пот и сила духа — в Липецке прошел масштабный фестиваль единоборств
Общество
Липчане начали получать «письма счастья» за превышение скорости на двух улицах Липецка
Экономика
Инфляция в Липецкой области составила за полгода 4%
Общество
В липецкий РУМ едут учиться со всей страны
Говорит Липецк
Расскажите про свой самый счастливый день?
Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 505
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить