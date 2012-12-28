Сегодня в Липецке: как скоро всех заменит ИИ, лайфхаки, как заставить работодателя платить вам больше
Заболевшая лихорадкой Западного Нила липчанка месяц провела в искусственной коме на аппарате ИВЛ
Заболевшая лихорадкой Западного Нила липчанка месяц провела в искусственной коме на аппарате ИВЛ
Сегодня в Липецке: как скоро всех заменит ИИ, лайфхаки, как заставить работодателя платить вам больше
Общество
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8 минут назад
Отопительный сезон начнется в Липецке 14 октября
Такое решение глава города принял после опроса в соцсетях, и на основе прогноза погоды.
«В начале недели по прогнозу ещё будет достаточно тепло, а к выходным ожидается похолодание. Поэтому с 14 октября начинаем поэтапный запуск тепла в дома, чтобы управляющие компании успели настроить системы и к снижению температуры в квартирах стало комфортнее», — объяснил мэр выбор даты начала отопительного сезона.
По словам Михаила Щербакова, в опросе о начале отопительного сезона участвовали более 14 тысяч человек, и в комментариях к нему было много вопросов и об оплате.
«Нормативная продолжительность отопительного периода составляет семь месяцев. При этом фактический срок подачи тепла сам по себе не определяет размер платы: начисления зависят от способа расчёта и наличия приборов учёта», — ответил мэр на эти вопросы.
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