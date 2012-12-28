Пошёл за грибами и не вернулся: в лесополосе нашли тело 52-летнего мужчины

А в саду на территории села Троицкое обнаружили тело женщины.

10 октября в лесополосе между деревнями Стаханово и Мульгино Измалковского округа обнаружили тело 52-летнего мужчины. Страшная находка была сделана в 500 метрах от трассы. Родным мужчина сказал, что пошёл за грибами, но домой так и не вернулся. Основная версия произошедшего — измалковец свёл счёты с жизнью.А в селе Троицкое Липецкого округа в саду у своего дома покончила с собой 65-летняя женщина.