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Происшествия
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сегодня, 14:48
Пошёл за грибами и не вернулся: в лесополосе нашли тело 52-летнего мужчины
А в саду на территории села Троицкое обнаружили тело женщины.
А в селе Троицкое Липецкого округа в саду у своего дома покончила с собой 65-летняя женщина.
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