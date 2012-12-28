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180
15 минут назад

Одна из директоров «Грязинского пищекомбината» отправилась в колонию на четыре года

Эльвира Смирнова выслушала приговор первой. Дело ещё двух членов совета директоров акционерного общества рассмотрят также в октябре.

Басманный суд Москвы приговорил бывшего топ-менеджера АО «Грязинский пищевой комбинат» Эльвиру Смирнову к четырём годам колонии общего режима по делу о поставках некачественных сухпайков в Вооружённые силы РФ. Ущерб по делу оценивается в 10 миллиардов рублей, сообщает РИА Новости.

Эльвира Смирнова признала вину и заключила досудебное соглашение о сотрудничестве. Её дело было выделено в отдельное производство, и суд согласился рассмотреть его в особом порядке — без изучения доказательств причастности к преступлению. Такой порядок в обмен на полное признание вины предполагает более мягкое наказание, однако суд назначил Смирновой реальный срок, а не условный.

В октябре тот же Басманный суд Москвы начнёт рассматривать дела двух других членов совета директоров АО «Грязинский пищевой комбинат» — Александра Михайленко и Валерия Ковалевича, а также бизнесмена Игоря Котельникова.

Третьим участником хищений следствие считало учредителя ООО «ТП Логистик» и ООО «Эксист» Игоря Котельникова. Два года назад он умер в СИЗО, и его будут судить посмертно.

По версии следствия, с июня 2021 по апрель 2024 года сообщники похищали бюджетные средства, выделенные на закупку сухпайков для экипажей военной авиации через АО «Военторг». Комбинат побеждал в конкурсах на 14,5 млрд и 8,1 млрд рублей за счёт искусственного завышения цен: подконтрольные фирмы-дублёры подавали заявки с заведомо более высокими предложениями.

Изначально следствие заявило об ущербе в 1,3 млрд рублей, весной 2025 года фигурантам дела вменили ущерб на всю сумму госконтрактов — 22,6 млрд. После комиссионной товароведческой экспертизы претензии сократились до 10,079 млрд, а вопросы к качеству молочной и мясной продукции были сняты.

Отдельный сюжет связан с бывшим заместителем министра обороны Дмитрием Булгаковым, задержанным 25 июля 2024 года. По версии следствия, он лоббировал интересы пищекомбината, используя служебное положение. Как сообщал Mash, якобы за неустановленный процент Булгаков помогал предприятию выигрывать армейские тендеры и поставлять в воинские части некачественные продукты по завышенной стоимости. Сам генерал обвинения отрицал. Обвинение во взяточничестве экс-замминистра так и не предъявили — его дело о мошенничестве выделено в отдельное производство.
Грязинский пищекомбинат
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