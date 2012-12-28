Нас ждут не только страдания Гамлета, но и открытие трех крупных выставок, а также очередной погодный сюрприз.

Столбик термометра в Липецке вновь пошёл вверх, сегодня он покажет от +6 до +8 градусов. Умеренный дождь закончился ночью, а день пройдёт без осадков.









– ул. Дружбы, 32, стр 32.









– Садоводчество «Машиностроитель 1», 836, 847.









Французская живопись из частной коллекции ВенедиктаКоролева — музыканта, коллекционера, уроженца Липецка, долгие годы жившего во Франции, в пригороде Парижа. По профессии он был скрипачом, но в начале 2000-х годов в его жизни появилось ещё одно глубокое увлечение — коллекционирование картин.













Фото vk.ru/center_by_fine_arts

Из личной коллекции липчанина Александра Клокова. Экспонаты он собирал в 1992–2015 годах в Конакри – столице Гвинеи, где жил и преподавал в местном градостроительном институте.









В 18:00 в Доме музыки Ул. П. Осипенко, 18) состоится открытие концертного сезона ансамбля современного танца «Dance Land Club» (12+).









В 19:00 в Липецком государственном академическом театре драмы им. Л. Н. Толстого (пл. Театральная, 2) состоится премьерный показ спектакля «Гамлет, Принц Датский» (16+).









С 10:00 до 13:00 на Центре молодёжного чтения (ул. М. И. Неделина, 31а) состоится Всероссийский единый день оказания бесплатной юридической помощи (16+).









С 10:00 до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду:В частном секторе расстанутся с комфортом жители улиц Будённого, Вильямса, Восточной, Высокой,Грибоедова, Гражданской, Демократической Добролюбова, Дружбы, К. Либкнехта, Ковалёва, Куйбышева, Пархоменко, П. Лумумбы, Производственной, Радищева, Репина, Речной, Римского-Корсакова, Сафонова, Свободный Сокол, Свердлова, Северной, Сурикова, Энтузиастов.С 9:00 до 17:00 обесточат:– ул. Заводская, 18, 42а, 42б;– ул. Крайняя (Подгорное), 1, 2, 3, 5, 7, 9, 11;– ул. Подгоренская, 4;– ул. Ударников;– ул. Юношеская, 77к;– Садоводчество «Машиностроитель»;Пятничные заторы – притча во языцех, чтобы в них не угодить, лучше пользоваться приложением. Сверять маршрут перед выездом и надеяться на удачу.В 16:00 в Художественном музее (ул. Ленина, 7а) откроется выставка «Вне времени. Диалог форм»Работы Юрия Потапова в сложной технике горячей эмали по металлу. Творческое размышление о времени и человеческой душе. На выставке будут представлены произведения и сына художника Алексея Потапова. А дополнят экспозицию работы юных талантов из студии «Керамика» центра «Приоритет». Всего в экспозиции более 100 работ. Графика, скульптура, ДПИ, ассамбляжВ 17:00 в Центре изобразительных искусств (ул. Космонавтов, 98) откроется не менее интересная выставка «Из Парижа - в Липецк: коллекция Венедикта Королёва»В Липецке будут представлены произведения французских художников разных направлений, жанров и периодов. Многие работы были созданы ещё в XX веке, и сегодня они позволяют зрителю прикоснуться к художественной атмосфере ушедшего столетия.Особое место занимают произведения в традициях импрессионизма — искусства света, воздуха, мимолётного впечатления и живого ощущения момента.В 17:00 в музее «Городская управа» (ул. октябрьская, 57) торжественно откроют выставку «Таинственная Африка»Один из залов посвящён искусству догонов – одного из самых загадочных африканских народов, живущего на юго-востоке Мали в сложном ландшафте утёсов и долин скального уступа Бандиагара. На выставке показаны самобытные памятники традиционного африканского искусства и соседних с догонами народов.Вход свободный.В программу вошли два танцевальных спектакля – «Из жизни Мэ» и «Рыбы, рыбы, рыбы».Художественный руководитель и главный балетмейстер ансамбля – Игорь Сурмий. Специальный гость программы – Сергей Провоторов (Москва).Классика по произведению У. Шекспира. Её не принято пересказывать, её нужно смотреть. В липецкой постановке заняты два десятка артистов, спектакль длится около 2-х часов.Адвокаты из Липецкого регионального отделения общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России» проконсультируют желающих.Лишь 54% жителей липецка разделяют мнение, что оплачивать счёт на первом свидании в кафе и ресторане должен мужчина, выяснили в SuperJob.4% мужчин вообще считают, что платить должна дама, ибо «всё остальное банально». В качестве аргумента они приводят чувства состояние «сыночек-корзиночек»: «Мужчина будет думать, что с ним встречаются ради денег и оценивают его только по кошельку». 13% мужчин и 15% женщин считают правильным платить только за себя; выставлять счёт тому, кто пригласил – соответственно 11% и 15%, делить счёт поровну – 4 и 5%. 3% предпочитают договариваться «на берегу» и заранее перед свиданием определить, за чей счёт банкет.Средний чек для пары в ресторане определили в 10 500 рублей. Но расходы начинаются еще до встречи. Мужчины оценили сборы на свидание, свой внешний вид и т.п. в среднем в 15 200 рублей, это без цветов и ресторана. У женщин расходы на подготовку к свиданию оказались скромнее – в среднем 12 000 рублей.Только 11% мужчин и 7% женщин утверждают, что специально тратиться не обязательно: «Человек должен быть в порядке в любое время»; «Женщины и так прекрасны».