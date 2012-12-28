Остекление повреждённых при атаках БПЛА квартир в многоэтажках Липецка восстановят к 1 декабря
Из-за «собачьего дела» заместитель главного смотрителя Липецка уволена «по утрате доверия»
Сегодня в Липецке: ближе к зиме начали отключать отопление, слова, которые бесят горожан в вакансиях
Липецкая вечЁрка: раненая во время атаки БПЛА, судимость за смерть сына и увольнение по «утрате доверия»
Общество
47
26 минут назад
Сегодня в Липецке: сколько стоит первое свидание в кафе и кто за него должен платить?
Нас ждут не только страдания Гамлета, но и открытие трех крупных выставок, а также очередной погодный сюрприз.
Столбик термометра в Липецке вновь пошёл вверх, сегодня он покажет от +6 до +8 градусов. Умеренный дождь закончился ночью, а день пройдёт без осадков.
Отключение воды
С 10:00 до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду:
– ул. Дружбы, 32, стр 32.
В частном секторе расстанутся с комфортом жители улиц Будённого, Вильямса, Восточной, Высокой,Грибоедова, Гражданской, Демократической Добролюбова, Дружбы, К. Либкнехта, Ковалёва, Куйбышева, Пархоменко, П. Лумумбы, Производственной, Радищева, Репина, Речной, Римского-Корсакова, Сафонова, Свободный Сокол, Свердлова, Северной, Сурикова, Энтузиастов.
Отключение света
С 9:00 до 17:00 обесточат:
– ул. Заводская, 18, 42а, 42б;
– ул. Крайняя (Подгорное), 1, 2, 3, 5, 7, 9, 11;
– ул. Подгоренская, 4;
– ул. Ударников;
– ул. Юношеская, 77к;
– Садоводчество «Машиностроитель»;
– Садоводчество «Машиностроитель 1», 836, 847.
Пробки
Пятничные заторы – притча во языцех, чтобы в них не угодить, лучше пользоваться приложением. Сверять маршрут перед выездом и надеяться на удачу.
По эмали
В 16:00 в Художественном музее (ул. Ленина, 7а) откроется выставка «Вне времени. Диалог форм» (12+).
Работы Юрия Потапова в сложной технике горячей эмали по металлу. Творческое размышление о времени и человеческой душе. На выставке будут представлены произведения и сына художника Алексея Потапова. А дополнят экспозицию работы юных талантов из студии «Керамика» центра «Приоритет». Всего в экспозиции более 100 работ. Графика, скульптура, ДПИ, ассамбляж
Фото vk.ru/lipmuseum_center
Из Парижа с любовью
В 17:00 в Центре изобразительных искусств (ул. Космонавтов, 98) откроется не менее интересная выставка «Из Парижа - в Липецк: коллекция Венедикта Королёва» (12+).
Французская живопись из частной коллекции ВенедиктаКоролева — музыканта, коллекционера, уроженца Липецка, долгие годы жившего во Франции, в пригороде Парижа. По профессии он был скрипачом, но в начале 2000-х годов в его жизни появилось ещё одно глубокое увлечение — коллекционирование картин.
Фото vk.ru/center_by_fine_arts
В Липецке будут представлены произведения французских художников разных направлений, жанров и периодов. Многие работы были созданы ещё в XX веке, и сегодня они позволяют зрителю прикоснуться к художественной атмосфере ушедшего столетия.
Особое место занимают произведения в традициях импрессионизма — искусства света, воздуха, мимолётного впечатления и живого ощущения момента.
Африка, милая Африка…
В 17:00 в музее «Городская управа» (ул. октябрьская, 57) торжественно откроют выставку «Таинственная Африка» (12+).
Из личной коллекции липчанина Александра Клокова. Экспонаты он собирал в 1992–2015 годах в Конакри – столице Гвинеи, где жил и преподавал в местном градостроительном институте.
Один из залов посвящён искусству догонов – одного из самых загадочных африканских народов, живущего на юго-востоке Мали в сложном ландшафте утёсов и долин скального уступа Бандиагара. На выставке показаны самобытные памятники традиционного африканского искусства и соседних с догонами народов.
Вход свободный.
Вечер хореографии
В 18:00 в Доме музыки Ул. П. Осипенко, 18) состоится открытие концертного сезона ансамбля современного танца «Dance Land Club» (12+).
В программу вошли два танцевальных спектакля – «Из жизни Мэ» и «Рыбы, рыбы, рыбы».Художественный руководитель и главный балетмейстер ансамбля – Игорь Сурмий. Специальный гость программы – Сергей Провоторов (Москва).
Театральная премьера
В 19:00 в Липецком государственном академическом театре драмы им. Л. Н. Толстого (пл. Театральная, 2) состоится премьерный показ спектакля «Гамлет, Принц Датский» (16+).
Классика по произведению У. Шекспира. Её не принято пересказывать, её нужно смотреть. В липецкой постановке заняты два десятка артистов, спектакль длится около 2-х часов.
Бесплатная помощь юриста
С 10:00 до 13:00 на Центре молодёжного чтения (ул. М. И. Неделина, 31а) состоится Всероссийский единый день оказания бесплатной юридической помощи (16+).
Адвокаты из Липецкого регионального отделения общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России» проконсультируют желающих.
«Первое свидание и в любви признание…». А кто платит?
Лишь 54% жителей липецка разделяют мнение, что оплачивать счёт на первом свидании в кафе и ресторане должен мужчина, выяснили в SuperJob.
4% мужчин вообще считают, что платить должна дама, ибо «всё остальное банально». В качестве аргумента они приводят чувства состояние «сыночек-корзиночек»: «Мужчина будет думать, что с ним встречаются ради денег и оценивают его только по кошельку». 13% мужчин и 15% женщин считают правильным платить только за себя; выставлять счёт тому, кто пригласил – соответственно 11% и 15%, делить счёт поровну – 4 и 5%. 3% предпочитают договариваться «на берегу» и заранее перед свиданием определить, за чей счёт банкет.
Средний чек для пары в ресторане определили в 10 500 рублей. Но расходы начинаются еще до встречи. Мужчины оценили сборы на свидание, свой внешний вид и т.п. в среднем в 15 200 рублей, это без цветов и ресторана. У женщин расходы на подготовку к свиданию оказались скромнее – в среднем 12 000 рублей.
Только 11% мужчин и 7% женщин утверждают, что специально тратиться не обязательно: «Человек должен быть в порядке в любое время»; «Женщины и так прекрасны».
Дорогие липчане! Пора-пора-порадуемся окончанию рабочей недели. Но не перестанем следить за новостями. Всеми необходимыми сведениями вас ежедневно обеспечит GOROD48. Наша лента крутится ежедневно 24/7 и, заходя на сайт время от времени, вы можете быть уверенными, что не попустите ничего важного и любопытного. До встречи на популярных электронных страницах Липецка!
0
0
0
0
0
Комментарии