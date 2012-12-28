На Новолипецком металлургическом комбинате провели один из самых масштабных конкурсов профмастерства — среди обработчиков металла. В нём участвовали более 180 сотрудников пяти профессий из Липецкой и Свердловской областей — токарей, токарей-расточников, фрезеровщиков, электрогазосварщиков и операторов станков с программным управлением.





В финал конкурса прошли 57 человек. В итоговом испытании мастерство электрогазосварщиков жюри оценивало по качеству сборки и сварки стального изделия. Представителям других профессий нужно было изготовить детали в точном соответствии с чертежами.По итогам конкурса первые места заняли:— лучший токарь-расточник — Сергей Панарин, механосборочный цех прокатного оборудования, Липецкая область;— лучший токарь — Антон Гончаренко, механоремонтный цех, Липецкая область;— лучший фрезеровщик — Иван Корчагин, основной механосборочный цех, Липецкая область;— лучший электрогазосварщик — Виталий Белоусов, цех металлических конструкций, Липецкая область;— лучший оператор станков с программным управлением — Александр Колесов, механосборочный цех, Свердловская область.В этом году в двадцатку лучших обработчиков металла попала единственная женщина — Анастасия Макарова из механоремонтного цеха НЛМК. На комбинат Анастасия пришла по совету родителей-металлургов. До этого работала в сфере общественного питания. За два года не просто овладела профессией — стала в ней одной из лучших. На конкурсе она заняла почётное третье место среди токарей.— Добиться успеха помогли моё упорство и поддержка наставника Игоря Кретова, неоднократного победителя корпоративных и региональных конкурсов профмастерства. Именно он обучал меня профессии. На достигнутом результате я не остановлюсь, буду оттачивать своё мастерство и участвовать в других соревнованиях. Сейчас равняюсь на коллегу по цеху Антона Гончаренко — он уже второй год подряд становится лучшим токарем НЛМК, — поделилась Анастасия Макарова.Ежегодно в конкурсах «Лучший по профессии» на НЛМК участвуют более тысячи сотрудников. В этом году в компании проведут 57 таких турниров. Победители корпоративных соревнований принимают участие в региональных и федеральных этапах профессиональных конкурсов, где также подтверждают своё мастерство.