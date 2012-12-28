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Происшествия
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56 минут назад
Мичуринский грибник так увлёкся, что дошёл лесом до добровской Преображеновки
Всю ночь пенсионера искали как заблудившегося
Сегодня в 07:50 пропавший сам вышел на связь с родственниками. Выяснилось, что он находится в селе Преображеновка Добровского округа Липецкой области.
Расстояние по лесу между селом Ранино Мичуринского округа и селом Преображеновка Добровского округа составляет 14 километров. Практически весь этот путь — сплошной лесной массив, изобилующий грибами.
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