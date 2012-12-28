Остекление повреждённых при атаках БПЛА квартир в многоэтажках Липецка восстановят к 1 декабря
Из-за «собачьего дела» заместитель главного смотрителя Липецка уволена «по утрате доверия»
72-летнюю пенсионерку оштрафовали на 300 000 рублей за осквернение символов воинской славы России
В Косыревском территориальном отделе завершается подомовой обход после падения обломков БПЛА
Общество
847
сегодня, 10:29
6
В районе Дворца спорта «Звёздный» лиса кидалась на людей
Очевидцы уверяют, что животное было агрессивным и возможно даже бешеным. Охотинспекторы проверяют информацию.
Вчера областное управлении по охране, использованию объектов животного мира действительно получило такое сообщение. Оно передано в подведомственную организацию — ОБУ «Дирекция зоологических заказников и охотнадзора».
— Охотинспектор выехал на место. По результатам обследования будут приняты меры, — рассказали в управлении GOROD48.
Лис в Липецке видят регулярно, особенно часто — в парках. Животные не боятся ни людей, ни собак. В город лисы заходят в поисках пищи. По данным учёта численности диких животных, в Липецкой области обитает около 2,3 тысячи лис.
0
1
2
4
1
Комментарии (6)