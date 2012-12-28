Напавшие на водителя рейсового автобуса дебоширы получили по полтора года условного срока
У пьяного гонщика на самодельном «спорткаре» закончился бензин и его догнали полицейские
Напавшие на водителя рейсового автобуса дебоширы получили по полтора года условного срока
У пьяного гонщика на самодельном «спорткаре» закончился бензин и его догнали полицейские
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Погода в Липецке
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48 минут назад
В Липецкой области сухо и до +22
Температура воздуха все еще выше нормы.
Среднесуточные температуры составят 14–15 градусов тепла, что на 7–8 градусов выше нормы.
По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 13 октября в Липецкой области переменная облачность, без существенных осадков. Ветер юго-восточный, ночью 4–9 м/с, днём 6–11 м/с. Температура ночью будет от +6 до +11 градусов, днём — от +17 до +22 градусов.
В Липецке переменная облачность, без существенных осадков. Температура ночью будет от +7 до +9 градусов, днём — от +20 до +22 градусов.
День 13 октября стал самым тёплым в Липецке в 2014 году, тогда в городе было +22. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1910 году — 7 градусов мороза.
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