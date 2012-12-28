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169
48 минут назад

В Липецкой области сухо и до +22

Температура воздуха все еще выше нормы.

13 октября погоду в Липецкой области продолжит определять антициклон с центром над Казахстаном, существенных осадков не ожидается. 14 и 15 октября на погоду в нашем регионе окажут влияние фронтальные разделы Средиземноморского циклона, которые принесут с собой небольшие дожди.

Среднесуточные температуры составят 14–15 градусов тепла, что на 7–8 градусов выше нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 13 октября в Липецкой области переменная облачность, без существенных осадков. Ветер юго-восточный, ночью 4–9 м/с, днём 6–11 м/с. Температура ночью будет от +6 до +11 градусов, днём — от +17 до +22 градусов.

В Липецке переменная облачность, без существенных осадков. Температура ночью будет от +7 до +9 градусов, днём — от +20 до +22 градусов.

День 13 октября стал самым тёплым в Липецке в 2014 году, тогда в городе было +22. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1910 году — 7 градусов мороза.
потпеление
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