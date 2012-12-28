Источник течи канализационных стоков на Тракторном нашли: это результат серьезной аварии
Источник течи канализационных стоков на Тракторном нашли: это результат серьезной аварии
сегодня, 08:00
Туда не ходят самолеты и не летают поезда, осталось только разобраться, куда
Итоги недели
«Странно. По статистике мы живем все лучшее и лучшее каждый год. Я начинаю что-то подозревать», — прокомментировал ситуацию Рабинович.
«Земляки, это выходит 20% жителей города «под запретом»?! включая детей и пенсов? Круто!», — восхитился Сергей Тонких.
«Недавно же писали, что у жителей Липецка и области общий счет на миллиарды. Так чьи это деньги, если каждый третий житель в долгах?», — изумился Ник.
Возьмем тревожный чемоданчик,
откроем крышку и в него
положим все свои тревоги
и код забудем от замка
Ночью 19 декабря в Липецке вновь объявляли воздушную тревогу. В этот раз беспилотник угодил в многоэтажку. «Погибших и пострадавших нет. Угроза обрушения отсутствует. На месте работают экстренные службы и специалисты-взрывотехники. Идет обследование помещений и прилегающей территории. В целях безопасности проводится эвакуация жильцов», — сообщил рано утром губернатор Игорь Артамонов.
Как выяснилось, «Беспилотник влетел в пустую квартиру». БПЛА попал в нее через остекление балкона, а его сбитые стенами крылья вместе со стеклами упали на асфальт. Боевая часть аппарата не сдетонировала. Хозяин квартиры родился в рубашке — этой ночью его не было дома
К обеду обрубок БПЛА извлекли из квартиры (по словам жильцов дома, беспилотник приземлился прямо на кровать, но за эту подробность мы не ручаемся). Эвакуированным жителям разрешили вернуться в квартиры. «Мэрия Липецка окажет помощь липчанину, в чью квартиру влетел беспилотник». За счет городского бюджета в квартире установят новые стеклопакеты — этим летом в городском бюджете появилась статья компенсации расходов на ремонт машин горожан и жилых зданий (без внутренней отделки, мебели и бытовых приборов), пострадавших при воздушных атаках.
На этой неделе в Липецкой области возбудили уголовное дело по редко применяемой статье Уголовного кодекса, 281-й, предусматривающей наказание за диверсию. «Четверо подростков подозреваются в подготовке диверсии на магистральном нефтепроводе» «Транснефть-Дружба» в Лебедянском районе. Подросткам в возрасте от четырнадцати до семнадцати лет вменяют содействие украинским спецслужбам за денежное вознаграждение. «Фигуранты извлекли из тайника приготовленное для них взрывное устройство и проследовали к намеченному участку нефтепровода. Осуществить задуманное несовершеннолетним не удалось, так как по пути следования они были задержаны сотрудниками УФСБ». А еще «Задержанные ФСБ подростки рассказали о поджогах на железной дороге».
18 декабря в части Льва Толстого, поселке совхоза им. Льва Толстого, вводился режим ЧС: в поселке больше суток не было воды. Глава Лев-Толстовского района Константин Шабанов сообщил, что в поселковой скважине вдруг исчезла вода, а замена насосов и электроприборов не дала результата. Вскоре выяснилось, что скважину засыпало известняком. За ночь проблему удалось решить.
А житель Желтых Песков Александр обзвонил все экстренные службы: в пустующем доме его соседей минимум как две недели горели конфорки газовой плиты. Все село судачит об этом «нехорошем доме». В нем еще недавно жили старики-родители и двое взрослых сыновей. Старший ушел на СВО из колонии и этим летом погиб. От переживаний тут же умер его отец. Похоронив сына и мужа, умерла и хозяйка дома. Ее тело три месяца пролежало в морге, пока не нашлись какие-то дальние родственники, которые похоронили женщину. О том, где находится младший сын, жителям села ничего не известно, говорят, что он пропал — с документами и выплатой за погибшего брата. Ответ на вопрос «Кто выключит горящие конфорки в доме без хозяев?» нашелся к обеду. «Пустующий дом в Желтых Песках с горящими конфорками вскрыли в присутствии полицейского городские спасатели» и отключили газ.
Было и другое ЧП местного масштаба. Из-за порыва водопроводной сети «У школы в «Европейском» машины вязли в ледяной каше». Жители района говорят, что порыв на водопроводной сети произошел в минувшие выходные. Так как сразу его не заделали, к вечеру понедельник вся натекшая на дорогу вода превратилась в лед. Дорога стала практически непроездной для машин с низким клиренсом: они скребли днищем по льду, едва-едва продвигаясь вперед. Те машины, что помощнее, брали ледяной проезд с разбега. В «РВК-Липецк» на это ответили, что застройщик микрорайона не передал мэрии схемы расположения сетей, поэтому быстро починить трубопровод не удалось.
«Ну понятно, что депутат облсовета Захаров сбежал от суда в Европы и не передал нашим бездельникам в мэрию все свои схемы коммуникаций. Но ведь прошло как минимум лет пять, можно было за это время разобраться где кабель, а где труба? Алло! Отцы-командиры!», — воззвал в пустоту Депутат.
«Надо «Европейский» переименовать как-нибудь по нашему, по скрепному. Тогда все там сразу наладится», — дал дельный совет Потриот.
Три мужичка делили шкуру
от неубитого моржа:
доход, расход, налоги, прибыль,
маржа
«В Липецке открыт сквер имени генерала Владимира Варакина», бывшего начальника регионального управления ФСБ. Разбивка и благоустройство сквера обошлись городу в 11,5 миллиона рублей. Памятную стелу сделали на внебюджетные средства.
Тем временем «Обновление монумента на площади Героев в Липецке подорожало еще почти на 28 миллионов рублей». Управление главного смотрителя готово заплатить девять миллионов рублей за гидроизоляцию, почти 10 миллионов — за ремонт стелы и медных барельефов и 8,8 миллиона — за благоустройство территории комплекса. Эти траты, как нам говорят, вызваны большим количеством скрытых работ, не учтенных проектом реставрации, а также рядом работ, которые были задуманы уже на стадии капремонта, например установкой системы скрытого полива газонов и деревьев, подсветкой комплекса. Заметим, что за тот же полив мэрия уже доплатила 3 792 217 рублей.
Владимир Пальчиков, который выиграл торги на обновление площади Героев, снизив начальную цену контракта со 125-млн рублей до 112,4 миллиона, с работами к 22 декабря не управился. Подобная история произошла в прошлом голду с реконструкцией отсека мемориала с 18 братскими могилами, обелисками и плитами с именами 7 880 липчан, погибших на фронтах Великой Отечественной. Работы должны были закончиться в декабре, но по факту подрядчик из Подмосковья ушел с объекта в феврале этого года.
«Как точно рассчитана начальная цена, до копейки. УГС старается. Мэр одобряет», — то ли похвалила, то ли съязвила гостья.
«Хитрость в чем: сначала конкурсант занижает стоимость предлагаемых работ, а потом, когда выиграет конкурс, завышает стоимость в виде необходимых дополнительных работ, вот и весь фокус!», — вскрыл схему САИ.
«Так мне капремонт делали в квартире. Тоже начали говорить, что и стяжку надо в туалете ванной комнате новую, хотя и старая норм, то и сё. В итоге я их выгнал, поймав на обмане, по 2 раза брали за одну и туже работу На место не поставишь, так и будут доить. Контроль нужен над расходами, работой и закупаемыми стройматериалами», — поделилось жизненным опытом Это.
Внезапно в декабре нашлись 16,2 млн рублей на второй этап благоустройства определенного под парк Авиаторов пустыря между «Елецким» и Сырским Рудником. Компания «ЛСКОМ» взяла контракт на установку 142 уличных светильников за 11,4 миллиона, обойдя на торгах девять конкурентов. Срок исполнения контракта — до 1 июня 2026 года. Примечательно, что тот же «ЛСКОМ» этой осенью за 7 970 000 рублей при начальной цене контракта в 8,9 миллиона проложил кабели и смонтировал закладные под опоры будущих светильников.
«Тысяча рублей решила судьбу контракта на ремонт и содержание дорожных знаков в Липецке». Мэрия проторговала работы по обслуживанию технических средств организации дорожного движения на улично-дорожной сети города на 2026 год. Контракт при начальной цене закупки в 7 млн рублей взяла компания «Разметка-48» за 6 999 000 рублей.
«Предлагаю учредить медаль «За взятие контракта». И награждать ею директоров компаний», — шутканул Гость.
В четверг мэрия сообщила об исполнении в этом году 267 наказов избирателей из 274 утвержденных планом. Три наказа зависли у департамента дорожного хозяйства и благоустройства, четыре — у департамента градостроительства и архитектуры.
— А мой наказ не исполнен с 2024 года, — вздохнул депутат Олег Косолапов.
О том, что случилось в округе Косолапова, можно прочитать в былине «Сказ о лестнице и проклятом бугре».
Не верь восточным гороскопам,
долой лошадок и овец,
наш постоянный символ года —
песец
«Что вы пожелаете себе в Новом году?» — спросили мы у липчан на улице. Большинство желали себе здоровья и «денег побольше». В комментариях к ролику появились и другие пожелания:
«Отмены пенсионной реформы. А то здоровья нет работать до 60 лет» (ГОСТЬ53);
«Избавиться от безграмотности, невежества, мракобесия и телевизора» (Желаю);
«Незакредитованных женихов себе пожелаю, мира всем и любви!» (Молодуха).
Кстати, о деньгах. «Депутаты Липецкого горсовета во втором чтении рассмотрели бюджет муниципалитета на 2026 год». Мэр внес в него четыре поправки, сократив четыре статьи расходов, чтобы ровно на ту же сумму профинансировать необходимое. За счет уменьшения субсидии МУПу «Липецктеплосеть» нашлись 19,7 млн рублей на утилизацию илового осадка городских очистных и на выделения 6,8 млн рублей на покупку жилья для инвалида I группы по решению суда. 100 тысяч потратят на продолжающийся капремонт 4-й школы (подрядчик вынужден укреплять несущие конструкции здания, что не было предусмотрено проектом). Еще 204 тысяч рублей получит департамент ЖКХ на содержание местной канализационной насосной станции, обслуживающей несколько высоток в микрорайоне во «Взлетном» (в марте «РВК-Липецк» должен забрать КНС на свой баланс).
Бюджет Липецка на следующий год в окончательном виде примет сессия горсовета, запланированная на 25 декабря. В своем резюме на него Счетная палата Липецка отметила серьезное сокращение средств на содержание города. «Где-то плюс, но больше минус: на благоустройство Липецка в 2026 году выделено в три раза меньше средств от потребности». Для качественной уборки города необходим миллиард. Но профильный департамент получит на это лишь 480,3 миллиона. В бюджете ведомства нет 440 миллионов на приобретение уборочной техники, 228 миллионов — на строительство складов для песка и соли, 55 миллионов — на покупку асфальтобетонной техники, 21,5 миллиона — на ремонт асфальтобетонного завода, 12,5 миллиона — на обновление лабораторного оборудования для испытания кернов, уложенного при ремонте дорог асфальтобетона, 1,6 миллиона — на закупку ящиков для хранения на улицах противогололедных материалов.
«А что случилось ? у нас рекорды и во всем прогресс, а тут вдруг нет денег в бюджете?!», — удивился Сергей.
«А на камеры надеюсь бюджет увеличен? А то как-то мало их, всего по 8 штук на столбе»,— озаботился Швондер.
«Наше кредо: «Не жили хорошо, так и нечего начинать», — развел руками Ну а что.
«На модернизацию липецкого трамвая из городского бюджета потрачено 4,8 млрд рублей». Муниципалитет полностью выполнил свои обязательства перед концессионером, компанией «Мовиста Регионы Липецк», по проекту модернизации городской трамвайной сети. А вот концедент не выполнил своей задачи, не сдал обновленную трамвайную сеть муниципалитету к концу этого года. Напомним, что концессионер должен был к 31 декабря реконструировать 40,8 км трамвайных путей и построить 5,2 км новых, повесить новую контактную сеть, обновить инфраструктуру депо, приобрести 46 современных низкопольных трамваев производства Усть-Катавского завода. По факту Липецк получил лишь трамваи.
По состоянию на сегодня в Липецке работают три трамвайных маршрута. Трамвай-«двойка» возит пассажиров от депо до остановки «Памятник танкистам» и обратно. От депо до остановки «Улица Чехова» на Левом берегу и обратно ходит трамвай 1к. От остановки «Улица Чехова» до шестой доменной печи по старым рельсам, не вошедшим в концессию, курсируют трамваи 15-го маршрута. В общей сложности на этих направлениях переложено 24 км путей. И пока все. Срок исполнения работ продлен до 31 декабря 2027-го. За это время концессионер должен проложить новую ветку от кольца 9-го микрорайона до Центрального рынка и от развязки улиц Металлургов и Краснозаводской до старого заводоуправления на улице 9 Мая. Также «Мовиста» должна построить новую трамвайную ветку в спальном Юго-Западном районе: от улицы Катукова до Воронежского шоссе.
А еще «Ушлый чёрный риелтор оставил Липецк без нескольких квартир». По подложным документам 61-летний маклер продал несколько квартир умерших собственников — жилье должно было отойти городу. Муниципалитет лишился собственности на 12,4 миллиона рублей. В сбитую им организованную группу — кто б сомневался! — входили работники управляющих компаний, БТИ Липецкой области и МФЦ. Суд приговорил афериста к шести годам колонии общего режима. «Эффект Долиной» к покупателям не применили — жилье остались у добросовестных приобретателей. Уголовные дела в отношении подельников риэлтора будут рассмотрены отдельно.
Ну и ну!
«Кот Гуччи проглотил резиновую таксу». Извлеченная эндоскопом ветеринарами игрушка из мейкуна оказалась длинной в половину животного!
Депутат Вера Урываева озвучила в горсовете жалобу жительницы дома №2 на улице Индустриальной на продуктовый киоск. В нем, исходя из жалоб женщины, торгуют фанфуриками, водкой, сигаретами. Однако владелец киоска, индивидуальный предприниматель Анатолий Давыдов сказал, что его оболгали: «Никто у нас на столах не танцует и бюстгальтерами не машет! Речь идет о войне за парковку».
«В ЕГУ Бунина студент напал на преподавателя» русского языка и литературы. 18-летний юноша распустил руки в отношении кандидата филологических наук, доцента с 37-летним педагогическим стажем.
20-летнего жителя Тербунского района ждет суд за ДТП, оставление человека в опасности и умышленное причинение вреда здоровью: он сбил машиной мотоциклиста, в результате чего у того отлетела ступня, и бросил умирать истекающего кровью парня в кювете. С места жуткой аварии виновник скрылся, а машину сжег. Кстати, годом ранее обвиняемый, будучи боксером, избил мужчину за замечание о превышении скорости автомобиля.
«Замначальника управления Росприроднадзора получил семь лет строгого режима за взятку в 200 тысяч». Дениса Прасолова также лишили чина. В эту рубрику он попал только потому, что в его случае Фемида вдруг поступила по букве закона, а не дала коррупционеру условный срок.
1
1
0
2
1
