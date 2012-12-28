Замначальника управления Росприроднадзора получил семь лет строгого режима за взятку в 200 тысяч
39-летнего водителя «Скании» осудили за ДТП, в котором погибла 11-летняя девочка и ее 33-летний отец
сегодня, 17:14
Свыше 97 тысяч липчан ограничены в праве выезда за границу
Улететь на Новый год у них не получится.
Чтобы не было неприятных неожиданностей приставы советуют проверить возможные постановления об ограничении выезда с помощью сервиса «Банк данных исполнительных производств» на сайте УФССП России по Липецкой области. Для поиска достаточно ввести фамилию, имя и отчество в разделе «Узнай о своих долгах». Также проверить себя можно на портале Госуслуг в разделе «Судебная задолженность».
