Улететь на Новый год у них не получится.

С начала этого года свыше 97 тысяч липчан ограничены в праве выезда за границу — соответствующие постановления вынесены судебными приставами. Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УФССП России по Липецкой области, в выезде ограничивались должники по алиментам, кредитам, коммунальным платежам, налогам и штрафам, а общая сумма их долга составляет 12,9 миллиарда рублей.Чтобы не было неприятных неожиданностей приставы советуют проверить возможные постановления об ограничении выезда с помощью сервиса «Банк данных исполнительных производств» на сайте УФССП России по Липецкой области. Для поиска достаточно ввести фамилию, имя и отчество в разделе «Узнай о своих долгах». Также проверить себя можно на портале Госуслуг в разделе «Судебная задолженность».