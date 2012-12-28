Все новости
Общество
565
сегодня, 17:14
8

Свыше 97 тысяч липчан ограничены в праве выезда за границу

Улететь на Новый год у них не получится.

С начала этого года свыше 97 тысяч липчан ограничены в праве выезда за границу — соответствующие постановления вынесены судебными приставами. Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УФССП России по Липецкой области, в выезде ограничивались должники по алиментам, кредитам, коммунальным платежам, налогам и штрафам, а общая сумма их долга составляет 12,9 миллиарда рублей.

Чтобы не было неприятных неожиданностей приставы советуют проверить возможные постановления об ограничении выезда с помощью сервиса «Банк данных исполнительных производств» на сайте УФССП России по Липецкой области. Для поиска достаточно ввести фамилию, имя и отчество в разделе «Узнай о своих долгах». Также проверить себя можно на портале Госуслуг в разделе «Судебная задолженность».


приставы
долги
3
3
0
4
4

Комментарии (8)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Спрутс
10 минут назад
для нас "за границу" - это как в другую вселенную. На какие шиши кататься?
Ответить
Васёк
17 минут назад
А в светлом будующем так и должно быть. Нас точно туда привела партия?
Ответить
Вася
23 минуты назад
Это все долги не от хорошей жизни
Ответить
омсквич
27 минут назад
Все равно ехать некуда, не на что и незачем
Ответить
Приставы
41 минуту назад
Работают плохо,алиментщиков не ищут,попасть на прием в ним невозможно.А кто задолжает,им не нужна заграница,им и здесь не плохо.
Ответить
Савелий
42 минуты назад
Это почти 10% всего населения, включая стариков и детей?? Нормально. Жить стало лучше, жить стало веселей.
Ответить
Водитель
54 минуты назад
Сколько тысяч судебных приставов не политит за границу????
Ответить
Магомед
58 минут назад
Куда лететь? Нам и здесь хорошо, аэропорт не открыли.
Ответить
