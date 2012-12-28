39-летнего водителя «Скании» осудили за ДТП, в котором погибла 11-летняя девочка и ее 33-летний отец
Тысяча рублей решила судьбу контракта на ремонт и содержание дорожных знаков в Липецке
Мэрия проторговала работы по обслуживанию технических средств организации дорожного движения на улично-дорожной сети города на 2026 год.
Компания хорошо знакома заказчику — за несколько последних лет УГС Липецка заключило с ней 14 контрактов на сумму 60,6 млн рублей.
В контракт не вошло обновление разметки на дорогах — эти работы городская администрация проторгует позже, возможно, уже весной, когда будет возможно заниматься этим видом деятельности. А дорожные знаки можно ремонтировать в любую пору года.
