Тысяча рублей решила судьбу контракта на ремонт и содержание дорожных знаков в Липецке

Мэрия проторговала работы по обслуживанию технических средств организации дорожного движения на улично-дорожной сети города на 2026 год.

Управление главного смотрителя определило компанию, которая будет содержать и ремонтировать технические средства организации дорожного движения на улицах Липецка (дорожные знаки) на протяжении всего следующего года. Контракт на эти работы при начальной цене закупки в 7 млн рублей взяла компания «Разметка-48» Александра Постникова за 6 999 000 рублей, обойдя на тысячу рублей своего единственного конкурента.Компания хорошо знакома заказчику — за несколько последних лет УГС Липецка заключило с ней 14 контрактов на сумму 60,6 млн рублей.В контракт не вошло обновление разметки на дорогах — эти работы городская администрация проторгует позже, возможно, уже весной, когда будет возможно заниматься этим видом деятельности. А дорожные знаки можно ремонтировать в любую пору года.