Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Пустующий дом в Желтых Песках с горящими конфорками вскрыли городские спасатели
Общество
Под Липецком женщина въехала в припаркованный грузовик
Происшествия
Ждал такси и ударил пьяного из бара: 21-летний парень обвиняется в причинении смерти по неосторожности
Происшествия
Четверо подростков подозреваются в подготовке диверсии на магистральном нефтепроводе
Происшествия
На шести десятках улиц и двух базах отдыха отключат холодную воду
Общество
Задержанные ФСБ подростки рассказали о поджогах на железной дороге
Происшествия
«Сложная гидравлическая обстановка»: в сталинке на площади Ленина чуть теплые батареи
Общество
У школы в «Европейском» машины вязнут в ледяной каше
Происшествия
Ссора соседей из-за сливной ямы обернулась уголовным делом
Происшествия
Липецкая вечерка: сбитый насмерть, горящие конфорки в пустом доме и что крадут в магазинах
Общество
Читать все
На Центральном рынке выявили баранину с паразитами
Общество
В Липецке полностью закрыты шесть школ
Общество
В ЕГУ Бунина студент напал на преподавателя
Происшествия
Молодым липецким семьям будут доплачивать за съем жилья
Общество
На перекрестке улиц Советской и Фрунзе восстановят старую схему движения
Общество
В Липецке открыт сквер имени генерала Владимира Варакина
Общество
Заболеваемость ОРВИ и гриппом превысила эпидпорог на 14,8%
Здоровье
Желтый уровень объявлен в Липецкой области
Происшествия
На преподавателя ЕГУ напал первокурсник колледжа
Происшествия
Запишись в «Корпорацию дети». Проект НЛМК поможет школьникам определиться с профессией
НЛМК Live
Читать все
Общество
917
сегодня, 15:02
5

В Липецке открыт сквер имени генерала Владимира Варакина

Разбивка и благоустройство сквера обошлись городу в 11, 5 миллиона рублей.

Сегодня на улице Терешковой открыт сквер имени генерала Владимира Варакина и памятный знак бывшему начальнику регионального управления ФСБ.



«Для города это важное событие: у нас появилось ещё одно благоустроенное общественное пространство с глубоким смыслом. Владимир Борисович более 27 лет служил в органах государственной безопасности. Он многое сделал и для развития Липецка — для отрасли связи, для важных городских и региональных направлений. Под его руководством в регионе были реализованы значимые проекты: внедрен комплекс «Безопасный город» и система видеонаблюдения — сегодня она по праву считается одной из лучших в стране», — написал в своем Telegram-канале мэр Липецка Роман Ченцов.

На обустройство сквера из бюджета города первоначально выделялись 9,5 миллиона рублей. На эти деньги возле зданий «Ростелекома» и ТЦ «Малибу» были уложены пешеходные дорожки и смонтирована система освещения. Позже на сумму около 2 миллионов в сквере провели озеленение: разбили небольшой газон, высадили восемь красных дубов, четыре каштана, две сосны, кустарники нескольких видов и островки многолетних трав. Также были куплены и установлены 14 урн и 20 скамеек.

Фото: Telegram-канал Романа Ченцова
сквер
благоустройство
7
0
1
3
6

Комментарии (5)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Макс
3 минуты назад
Зачем надо было рубить туи? И почему именно это место? Сикрорайнов новых нет?
Ответить
Не зря
6 минут назад
Ни о чем.
Ответить
Опер
37 минут назад
Лечше бы связистам, погибшим в ВОВ сквер устроили
Ответить
Гость
54 минуты назад
Срубили туи и вместо памятника влепили надгробную плиту. Превращают город в кладбище. И без этого радости мало
Ответить
Лиза
59 минут назад
Это город постарался? А я-то думала, вся эта красота – рук дело ТРЦ «Малибу».
Ответить
Рекомендуем
Экономика
По стартовым показателям бюджет Липецка-2026 год мало чем отличается от бюджета-2025
Общество
10 «управляшек» в Липецке до сих пор не имеют паспортов готовности к зиме
Общество
На Петровском спуске запустили зимний фонтан
Общество
Комплексное обновление систем коммунальной инфраструктуры Липецка обсчитали в 60 миллиардов рублей
Культура
«Турандот» с грузинско-армянским разливом»: в театре Толстого ставят «Хануму»
Общество
В Липецкой области готовится повышение транспортного налога и базы патентной системы налогообложения
Общество
В Нижнем парке наконец-то открыта детская площадка за 28,4 млн рублей
Общество
Бывший главный строитель елецкой мэрии попал под уголовное дело
Происшествия
Лишние сим-карты отключат, наследники узнают о долгах — законы, которые вступают в силу в ноябре
Происшествия
За 10 месяцев в Липецкой области выявлено 3800 мошенничеств
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить