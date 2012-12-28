Ждал такси и ударил пьяного из бара: 21-летний парень обвиняется в причинении смерти по неосторожности
В Липецке открыт сквер имени генерала Владимира Варакина
Разбивка и благоустройство сквера обошлись городу в 11, 5 миллиона рублей.
«Для города это важное событие: у нас появилось ещё одно благоустроенное общественное пространство с глубоким смыслом. Владимир Борисович более 27 лет служил в органах государственной безопасности. Он многое сделал и для развития Липецка — для отрасли связи, для важных городских и региональных направлений. Под его руководством в регионе были реализованы значимые проекты: внедрен комплекс «Безопасный город» и система видеонаблюдения — сегодня она по праву считается одной из лучших в стране», — написал в своем Telegram-канале мэр Липецка Роман Ченцов.
На обустройство сквера из бюджета города первоначально выделялись 9,5 миллиона рублей. На эти деньги возле зданий «Ростелекома» и ТЦ «Малибу» были уложены пешеходные дорожки и смонтирована система освещения. Позже на сумму около 2 миллионов в сквере провели озеленение: разбили небольшой газон, высадили восемь красных дубов, четыре каштана, две сосны, кустарники нескольких видов и островки многолетних трав. Также были куплены и установлены 14 урн и 20 скамеек.
Фото: Telegram-канал Романа Ченцова
