Погода в Липецке
10.05.2026 17:00
В Липецкой области температура снова пойдет вверх, дожди останутся

Погода будет на 2-3 градуса теплее обычного.

В ближайшие двое суток через Центральный федеральный округ в целом и Липецкую область в частности будет перемещаться с юго-запада на северо-восток волновой циклон. Под его влиянием пройдут кратковременные дожди, местами с грозами. 13 мая осадки прекратятся.

Среднесуточные температуры составят 15-17 градусов тепла, что на 2-3 градуса выше нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 11 мая в Липецкой области облачно с прояснениями, кратковременные дожди, днем местами грозы. Ветер юго-восточный, 8-13 м/сек. Температура ночью будет от +7 до +12, днем – от +20 до +25.

В Липецке облачно с прояснениями, кратковременные дожди, днем грозы. Температура ночью будет от +8 до +10 градусов, днем – от +21 до +23 градусов.

День 11 мая стал самым теплым в Липецке в 1996 году, тогда в городе было +30. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 2017 году – 3 градуса мороза.
Погода
Комментарии (6)

Сегодня
10.05.2026 22:33
10 мая первые ласточки были в небе. Скоро налетят, наверно, много. Через 3 месяца улетят назад на юг.
Лена
вчера, 09:22
Это стрижи.
Лена
10.05.2026 21:33
Для этих широт аномальный холод, поэтому с собой не ношу запас теплой одежды,а ношу теплую боярку.
Ну вот
10.05.2026 20:17
Вчера дождь ждали. Сегодня обещали дождь и завтра дождем стращают. Пальцем в небо тычут???
Тамара
вчера, 14:14
Унас был дождь ночью в усмани вчера
Костья
10.05.2026 19:05
Для этих широт аномальное тепло,поэтому всегда с собой ношу запас теплой одежды.
