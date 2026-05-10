10.05.2026 17:00
В Липецкой области температура снова пойдет вверх, дожди останутся
Погода будет на 2-3 градуса теплее обычного.
Среднесуточные температуры составят 15-17 градусов тепла, что на 2-3 градуса выше нормы.
По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 11 мая в Липецкой области облачно с прояснениями, кратковременные дожди, днем местами грозы. Ветер юго-восточный, 8-13 м/сек. Температура ночью будет от +7 до +12, днем – от +20 до +25.
В Липецке облачно с прояснениями, кратковременные дожди, днем грозы. Температура ночью будет от +8 до +10 градусов, днем – от +21 до +23 градусов.
День 11 мая стал самым теплым в Липецке в 1996 году, тогда в городе было +30. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 2017 году – 3 градуса мороза.
