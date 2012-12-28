Пустырь между «Елецким» и Сырским Рудником осветит компания «ЛСКОМ»

Она взяла контракт на установку 142 уличных светильников за 11,4 млн рублей, обойдя девять конкурентов на аукционе.

Победителем объявленных управление строительства Липецка торгов на установку 142 уличных светильников у пруда между Сырским Рудником и микрорайоном «Елецкий» стало ООО «ЛСКОМ». При начальной цене закупки в 16,2 млн рублей компания подрядилась выполнить работу за 11,4 миллиона, обойдя по ходу торгов девять конкурентов.Срок исполнения контракта — до 1 июня 2026 года. Примечательно, что тот же «ЛСКОМ» уже был подрядчиком мэрии в этом месте: компания за 7 970 000 рублей при начальной цене контракта в 8,9 миллиона проложила кабели и смонтировала закладных под опоры светильников между «Елецким» и Сырским Рудником на территории, отведенной еще в 2018 году под парк Авиаторов.Напомним, благоустройство территории вокруг пруда между «Елецким» и Сырским Рудником стало лидером голосования на сайте 48.gorodsreda.ru в 2024-м году, набрав 7 341 голос.«Водоем расположен в непосредственной близости от жилых районов, что делает его потенциальной зоной отдыха для жителей и гостей города. В процессе реализации благоустройства данную территорию планируется обустроить для комфортного отдыха в любое время года. В результате работ по благоустройству пространство будет оснащено системой уличного освещения, появятся малые архитектурные формы. Запланировано устройство пешеходных дорожек, по всей территории будут высажены деревья, кустарники и цветы», — так было расписано грядущее благоустройство на сайте 48.gorodsreda.ru.Парк Авиаторов с пафосом заложили в 2018 году. Но саженцы, которые высадили МУП «Зеленхоз» и общественники, украли, а берега пруда завалили мусором. В 2019 году администрация Липецка заявила о желании создать у пруда музей штурмовой и истребительной авиации под открытым небом. На четырех гектарах между «Елецким» и Сырским Рудником должны были поставить 20 списанных боевых самолетов. Но проект остался нереализованным. В марте этого года на встрече с жителями «Елецкого» липецкий губернатор поддержал просьбу вернуться к идее создания парка Авиаторов.