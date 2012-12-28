Все новости
Сбитый «Ниссаном» 40-летний пешеход умер в больнице: возбуждено уголовное дело
Происшествия
Кто выключит горящие конфорки в доме без хозяев?
Общество
В Липецкой области снег снова ушел отдыхать, морозы остались
Погода в Липецке
Липчанин украл туристическую палатку в спортивном магазине
Происшествия
Кот Гуччи проглотил резиновую таксу
Общество
В столкновении «Нивы» и «ПАЗа» пострадала 64-летняя женщина
Происшествия
Сегодня в Липецке: безнадёжный хоккей, тренинг для предпринимателей и что будет с зарплатами в 2026 году
Общество
76-летняя пенсионерка перевела мошенникам почти полтора миллиона рублей
Происшествия
Три жилых дома и квартира горели в Липецкой области на минувших выходных
Происшествия
В третий раз за сутки жёлтый уровень
Происшествия
Кто выключит горящие конфорки в доме без хозяев?
Общество
Обновление монумента на площади Героев в Липецке подорожало еще почти на 28 миллионов рублей
Общество
Липчане пожаловались на нехватку автобусов в утренний час пик на площади Франценюка
Общество
Липецкая область в рейтинге регионов по доходам населения заняла 20-е место
Экономика
«Сложная гидравлическая обстановка»: в сталинке на площади Ленина чуть теплые батареи
Общество
Пустующий дом в Желтых Песках с горящими конфорками вскрыли городские спасатели
Общество
Где-то плюс, но больше минус: на благоустройство Липецка в 2026 году выделено в три раза меньше средств от потребности
Общество
Ждал такси и ударил пьяного из бара: 21-летний парень обвиняется в причинении смерти по неосторожности
Происшествия
Под Липецком женщина въехала в припаркованный грузовик
Происшествия
Жители 26-го микрорайона попросили у Ольги Митрохиной уличную ёлку — хороводам быть!
Общество
Пустующий дом в Желтых Песках с горящими конфорками вскрыли городские спасатели

Теперь дом охраняет полицейский.

Сегодня GOROD48 рассказал о странной истории с домом на улице Ленина в Желтых Песках: в пустующем здании минимум две недели горят конфорки кухонной плиты. Тревогу забил житель соседнего дома Александр. Сегодня утром он, опасаясь беды, он обзвонил все экстренные службы, требуя вскрыть дом и выключить газ.

wiguwx7trcurzm8g5j43d24ugoe7w9n5.webp

В итоге эта история закончилась хорошо. Приехавший по вызову Александра оперативный сотрудник полиции позвонил в спасотряд липецкой мэрии и дал разрешение на вскрытие дома. Городские спасатели зашли в пустой дом и выключили газ. Полицейский остался охранять здание в ожидании родственников его умерших хозяев.

Напомним, по словам Александра, в доме жили старики-родители с двумя взрослыми сыновьями. Старший ушел на СВО из колонии и этим летом погиб. От переживаний тут же умер его отец. Похоронив сына и мужа, умерла и хозяйка дома. Ее тело три месяца пролежало в морге, пока не нашлись какие-то дальние родственники, которые похоронили женщину. Где находится младший сын, жителям села не известно. Говорят, что он пропал — с документами и выплатой за погибшего брата.
Комментарии (6)

так
6 минут назад
а газ кто включил?
Ответить
Бабка Первая
14 минут назад
Рада за соседей, не то бы открытое горение газа могло натворить беды. Плохо, что многие не осознают опасность этого.
Ответить
Нонка
18 минут назад
Всему виной выплаты -нагрянули деньги , а они-тлен...
Ответить
Жаль
34 минуты назад
Жаль стариков и сына. Светлая память. Надеюсь, второй сын, всё - таки, жив и здоров. Лихих людей хватает, увы. В розыск на сына подавали?
Ответить
Жаль
36 минут назад
Жаль стариков и сыга
Ответить
Animal planet.
37 минут назад
Жуткая история семьи, теперь нужно искать пропавшего брата.
Ответить
