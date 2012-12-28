Сегодня в Липецке: безнадёжный хоккей, тренинг для предпринимателей и что будет с зарплатами в 2026 году
Пустующий дом в Желтых Песках с горящими конфорками вскрыли городские спасатели
Теперь дом охраняет полицейский.
В итоге эта история закончилась хорошо. Приехавший по вызову Александра оперативный сотрудник полиции позвонил в спасотряд липецкой мэрии и дал разрешение на вскрытие дома. Городские спасатели зашли в пустой дом и выключили газ. Полицейский остался охранять здание в ожидании родственников его умерших хозяев.
Напомним, по словам Александра, в доме жили старики-родители с двумя взрослыми сыновьями. Старший ушел на СВО из колонии и этим летом погиб. От переживаний тут же умер его отец. Похоронив сына и мужа, умерла и хозяйка дома. Ее тело три месяца пролежало в морге, пока не нашлись какие-то дальние родственники, которые похоронили женщину. Где находится младший сын, жителям села не известно. Говорят, что он пропал — с документами и выплатой за погибшего брата.
