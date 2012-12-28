«Никто у нас на столах не танцует и бюстгальтерами не машет! Речь идет о войне за парковку»
Начались сезонные мошенничества: липчан обманывают при покупке ёлок и под предлогом получения посылок
Происшествия
1961
58 минут назад
12
Мэрия Липецка окажет помощь липчанину, в чью квартиру влетел беспилотник
За счет городского бюджета в квартире установят новые стеклопакеты.
— Администрация Липецка также окажет пострадавшему помощь в оформлении обращения в страховую компанию, в которой он застраховал свое имущество, — сообщили GOROD48 в пресс-службе мэрии.
Сейчас в атакованной БПЛА высотке работают специалисты профильных департаментов городской администрации и управляющей компании. Они проводят детальное обследование дома и квартир, фиксируют повреждения.
0
3
2
1
10
Комментарии (12)