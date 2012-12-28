Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Беспилотник влетел в пустую квартиру
Происшествия
Обломки БПЛА упали на жилой дом в Липецке
Происшествия
Беспилотник извлечен из квартиры липецкой многоэтажки
Происшествия
«Никто у нас на столах не танцует и бюстгальтерами не машет! Речь идет о войне за парковку»
Общество
В Липецкой области поселок остается без воды с 17 декабря: введен режим ЧС
Общество
На проспекте Победы столкнулись четыре машины: два человека пострадали
Происшествия
Сильный ветер нагнул главную ёлку Липецка
Общество
Коллекторы проиграли суд с жертвой мошенников
Происшествия
На пяти улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Перепалка в общедомовом чате обошлась в 5000 рублей
Происшествия
Читать все
Беспилотник извлечен из квартиры липецкой многоэтажки
Происшествия
Мэрия Липецка окажет помощь липчанину, в чью квартиру влетел беспилотник
Происшествия
В Липецке шаурму, чебуреки, самсу, хот-доги и пирожки готовили из непонятного сырья
Общество
Вместо профессионального мини-футбола в Липецкой области увеличат поддержку детского спорта
Спорт
«А где же чугунные перила?»
Общество
Начались сезонные мошенничества: липчан обманывают при покупке ёлок и под предлогом получения посылок
Происшествия
В масле, твороге и кефире выявили кишечную палочку
Общество
13 школ Липецка полностью переведены на дистанционное обучение
Общество
В Липецке чествовали лучших молодых лидеров и наставников
Общество
Два ножа и 6800 украл из трех магазинов житель Донского: его нашли по отпечаткам
Происшествия
Читать все
Происшествия
1961
58 минут назад
12

Мэрия Липецка окажет помощь липчанину, в чью квартиру влетел беспилотник

За счет городского бюджета в квартире установят новые стеклопакеты.

Мэрия Липецка за свой счет заменит стеклопакеты в квартире, в которую этой ночью влетел БПЛА. Владельцу квартиры лишь нужно обратиться в городскую администрацию с соответствующим заявлением — в городском бюджете этим летом появилась статья компенсации расходов на ремонт машин и жилых зданий (без внутренней отделки, мебели и бытовых приборов), пострадавших при воздушных атаках. Окна заменит или управляющая компания, или нанятая департаментом ЖКХ организация.

— Администрация Липецка также окажет пострадавшему помощь в оформлении обращения в страховую компанию, в которой он застраховал свое имущество, — сообщили GOROD48 в пресс-службе мэрии.

Сейчас в атакованной БПЛА высотке работают специалисты профильных департаментов городской администрации и управляющей компании. Они проводят детальное обследование дома и квартир, фиксируют повреждения.
воздушная тревога БПЛА
0
3
2
1
10

Комментарии (12)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Вот
5 минут назад
И к чему вы отключаете интернете, если уже даже в квартиру прилетает. В ЧЕМ ВЫ НАС ОБЕЗОПАСИЛИ ТО?
Ответить
Зачем
9 минут назад
Вы над городом глушите и сбиваете?
Ответить
Липа
10 минут назад
Квартира сгорела. О каких окнах идёт речь?
Ответить
Миссис Пурпл
18 минут назад
Всегда говорят обломки, а походу они целиком залетают, эх ПВО.
Ответить
Житель
23 минуты назад
На картинке всё время показываете текущий фонтан на Соборной площади. Это действительно самая страшная картина днём на центральной площади.
Ответить
Дед
28 минут назад
Да вроде не было СЕГОДНЯ тревоги в липецке… Или это в области?
Ответить
Гость
18 минут назад
Было целых две.
Ответить
Дышло
43 минуты назад
А разгром внутренней отделки, техники и мебели он, получается, сам себе заказал.
Ответить
Надежда
46 минут назад
Надо страховать имущество хоть и дорого ,а то безо всего останешься,беспилотники стали уже как к себе домой залетать,а государство только окна на себя берет.
Ответить
Миша
14 минут назад
Страховка атаку беспилотников не возмещает, шиш ты получишь
Ответить
Бабушка Ненила
53 минуты назад
Убытки мэрии по новому видению Григоровой: мэрия оплатит ремонт квартиры, а потом регрессом выдернет эту сумму из жалованья бойцов ПВО. Всё по честному!
Ответить
Хе
40 минут назад
Так пво его не сбивали
Ответить
Рекомендуем
Экономика
По стартовым показателям бюджет Липецка-2026 год мало чем отличается от бюджета-2025
Общество
10 «управляшек» в Липецке до сих пор не имеют паспортов готовности к зиме
Общество
На Петровском спуске запустили зимний фонтан
Общество
Комплексное обновление систем коммунальной инфраструктуры Липецка обсчитали в 60 миллиардов рублей
Культура
«Турандот» с грузинско-армянским разливом»: в театре Толстого ставят «Хануму»
Общество
В Липецкой области готовится повышение транспортного налога и базы патентной системы налогообложения
Общество
В Нижнем парке наконец-то открыта детская площадка за 28,4 млн рублей
Общество
Бывший главный строитель елецкой мэрии попал под уголовное дело
Происшествия
Лишние сим-карты отключат, наследники узнают о долгах — законы, которые вступают в силу в ноябре
Происшествия
За 10 месяцев в Липецкой области выявлено 3800 мошенничеств
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить