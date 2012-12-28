20 лет строгого режима получил 50-летний липчанин за совращение несовершеннолетних и распространении порнографии
сегодня, 10:36
Мэрия выделила 10 миллионов рублей на возмещение ущерба липчанам от атак БПЛА
Эту сумму утвердила сессия горсовета.
Мэрия предложила выделить на выплаты 10 млн рублей. Получить компенсацию за поврежденное имущество — автомобили и конструктивные элементы жилья (без внутренней отделки, мебели и бытовых приборов) — липчане смогут в заявителем порядке.
Вице-мэр Липецка Павел Кузнецов сообщил, что автовладельцы могут получить до 100 тысяч рублей при частичном повреждении автомобиля, и до 600 тысяч — при полной утрате транспортного средства.
По данным GOROD48, в департаменте финансов на рассмотрении уже находится два таких заявления — на 100 тысяч рублей и на миллион от горожан, чьи дома пострадали в результате ночных атак.
