Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Двое подростков сами раздали себе приз из автомата: дети унесли 37 тысяч
Происшествия
Мэр Роман Ченцов потребовал включить горячую воду до 1 сентября
Общество
На 104-м году жизни умерла Почетный гражданин Липецка Генриэтта Буева
Общество
Жителя Смоленской области нашли мертвым на окраине лебедянского села
Происшествия
Воду для пруда в Тракторном будут искать геологи
Общество
20 лет строгого режима получил 50-летний липчанин за совращение несовершеннолетних и распространении порнографии
Происшествия
Расставить по городу «Липовки» предложил житель Липецка
Общество
Один БПЛА уничтожен ночью над Липецкой областью
Происшествия
Под угрозой атаки БПЛА вся область
Происшествия
Липецкая вечЁрка: смерть от любви, криминальный приз и символ Липецка
Общество
Читать все
Сегодня в Липецке: сколько стоят сборы ребёнка в школу, горожане хотят 4-дневную рабочую неделю
Общество
16-летний подросток без прав насмерть сбил 68-летнего пенсионера и скрылся: возбуждено уголовное дело
Происшествия
42-летний мужчина разбил кирпичом автомобиль сына соседа
Происшествия
57-летняя ельчанка хотела получить посылку и лишилась почти миллиона рублей
Происшествия
Под угрозой атаки БПЛА вся область
Происшествия
Мэрия выделила 10 миллионов рублей на возмещение ущерба липчанам от атак БПЛА
Происшествия
В Липецкой области арестовали контрафактные «Dior», «Chanel» и «Adidas»
Общество
Снять кольца 30-летнему мужчине и 44-летней женщине помогли спасатели
Общество
Мальчик и женщина попали под автомобили: оба госпитализированы
Происшествия
Один БПЛА уничтожен ночью над Липецкой областью
Происшествия
Читать все
Происшествия
1233
сегодня, 10:36
3

Мэрия выделила 10 миллионов рублей на возмещение ущерба липчанам от атак БПЛА

Эту сумму утвердила сессия горсовета.

Сегодня перед началом очередной сессии Липецкого городского совета мэрия внесла на рассмотрение депутатов законопроект о компенсации из городского бюджета выплат липчанам, чье имущество пострадало от атак БПЛА. Профильная депутатская комиссия одобрила такие выплаты. И тут же этот вопрос рассмотрела сессия. 

Мэрия предложила выделить на выплаты 10 млн рублей. Получить компенсацию за поврежденное имущество — автомобили и конструктивные элементы жилья (без внутренней отделки, мебели и бытовых приборов) — липчане смогут в заявителем порядке.

Вице-мэр Липецка Павел Кузнецов сообщил, что автовладельцы могут получить до 100 тысяч рублей при частичном повреждении автомобиля, и до 600 тысяч — при полной утрате транспортного средства.

По данным GOROD48, в департаменте финансов на рассмотрении уже находится два таких заявления — на 100 тысяч рублей и на миллион от горожан, чьи дома пострадали в результате ночных атак.

воздушная тревога
БПЛА
0
3
0
0
6

Комментарии (3)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Житель
54 минуты назад
10 миллионов это на всех? или каждому?
Ответить
У у
сегодня, 10:43
Лучше бы по новому дому, квартире, и машины дали. Ну и денег конечно.
Ответить
Мищантроп
сегодня, 10:42
Да уж разщедрелись...
Ответить
Рекомендуем
Общество
Банковские карты для подростков с разрешения родителей, перерасчет пенсий – законы, которые вступают в силу в августе
Общество
«Срок действия вашего полиса ОМС истёк»: мошенники придумывают всё новые легенды
Общество
Чаще всего питание в школах и детсадах не соответствует нормативам по калорийности
Экономика
Траты липчан на платные услуги выросли за год на 1,5%
Общество
Липецкая область оказалась в топ-30 регионов по качеству дорог
Общество
«Движение на средствах индивидуальной мобильности запрещено» уже в Липецке
Общество
В Липецкой области росло производство текстиля, электрооборудования, медицинских изделий и лекарств
Общество
Что там внутри: живая и мертвая вода ТЭЦ-2
Общество
За места в горсовете борются 179 человек
Общество
Прокуратура помогла обеспечить лекарством подростка с онкозаболеванием в Липецкой области
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить