Мэрия выделила 10 миллионов рублей на возмещение ущерба липчанам от атак БПЛА

Эту сумму утвердила сессия горсовета.



Сегодня перед началом очередной сессии Липецкого городского совета мэрия внесла на рассмотрение депутатов законопроект о компенсации из городского бюджета выплат липчанам, чье имущество пострадало от атак БПЛА. Профильная депутатская комиссия одобрила такие выплаты. И тут же этот вопрос рассмотрела сессия.Мэрия предложила выделить на выплаты 10 млн рублей. Получить компенсацию за поврежденное имущество — автомобили и конструктивные элементы жилья (без внутренней отделки, мебели и бытовых приборов) — липчане смогут в заявителем порядке.Вице-мэр Липецка Павел Кузнецов сообщил, что автовладельцы могут получить до 100 тысяч рублей при частичном повреждении автомобиля, и до 600 тысяч — при полной утрате транспортного средства.По данным GOROD48, в департаменте финансов на рассмотрении уже находится два таких заявления — на 100 тысяч рублей и на миллион от горожан, чьи дома пострадали в результате ночных атак.