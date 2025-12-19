Водитель мотоцикла лишился ноги: виновник ДТП бросил его в кювете безлюдной дороги

По данным следствия, истекающего кровью и кричащего от страшной боли молодого парня обвиняемый бросил умирать в кювете безлюдной дороги и скрылся с места ДТП. А улики уничтожил — сжёг свою машину при помощи друзей.Но мотоциклиста спасли случайно проезжавшие мимо полицейские.А годом ранее — в июне 2024 года обвиняемый избил мужчину, который сделал ему замечание о высокой скорости автомобиля, причинив серьёзную черепно-лицевую травму. При этом драчун раньше профессионально занимался боксом.Вину тербунец не признал, каждый раз выдвигая новые версии происшествий и пытаясь всячески запутать следствие.