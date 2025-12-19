Начались сезонные мошенничества: липчан обманывают при покупке ёлок и под предлогом получения посылок
Происшествия
1225
сегодня, 14:56
7
Водитель мотоцикла лишился ноги: виновник ДТП бросил его в кювете безлюдной дороги
Мотоциклиста спасли случайно проезжавшие мимо полицейские.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области, ночью 19 апреля этого года он стал виновником ДТП, столкнувшись на встречной полосе межпоселковой дороги с мотоциклом. В аварии 20-летний мотоциклист лишился ноги.
По данным следствия, истекающего кровью и кричащего от страшной боли молодого парня обвиняемый бросил умирать в кювете безлюдной дороги и скрылся с места ДТП. А улики уничтожил — сжёг свою машину при помощи друзей.
Но мотоциклиста спасли случайно проезжавшие мимо полицейские.
А годом ранее — в июне 2024 года обвиняемый избил мужчину, который сделал ему замечание о высокой скорости автомобиля, причинив серьёзную черепно-лицевую травму. При этом драчун раньше профессионально занимался боксом.
Вину тербунец не признал, каждый раз выдвигая новые версии происшествий и пытаясь всячески запутать следствие.
Но мотоциклиста спасли случайно проезжавшие мимо полицейские.
А годом ранее — в июне 2024 года обвиняемый избил мужчину, который сделал ему замечание о высокой скорости автомобиля, причинив серьёзную черепно-лицевую травму. При этом драчун раньше профессионально занимался боксом.
Вину тербунец не признал, каждый раз выдвигая новые версии происшествий и пытаясь всячески запутать следствие.
0
0
13
1
1
Комментарии (7)