Происшествия
1225
сегодня, 14:56
7

Водитель мотоцикла лишился ноги: виновник ДТП бросил его в кювете безлюдной дороги

Мотоциклиста спасли случайно проезжавшие мимо полицейские.

20-летнего боксёра из Тербунского района ждёт суд за ДТП, оставление человека в опасности и умышленное причинение вреда здоровью.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области, ночью 19 апреля этого года он стал виновником ДТП, столкнувшись на встречной полосе межпоселковой дороги с мотоциклом. В аварии 20-летний мотоциклист лишился ноги. 

IMG_4992.jpeg

photo_2025-12-19_14-33-45.jpg


По данным следствия, истекающего кровью и кричащего от страшной боли молодого парня обвиняемый бросил умирать в кювете безлюдной дороги и скрылся с места ДТП. А улики уничтожил — сжёг свою машину при помощи друзей.

IMG_4990.jpeg

IMG_4991.jpeg

Но мотоциклиста спасли случайно проезжавшие мимо полицейские.

А годом ранее — в июне 2024 года обвиняемый избил мужчину, который сделал ему замечание о высокой скорости автомобиля, причинив серьёзную черепно-лицевую травму. При этом драчун раньше профессионально занимался боксом.

Вину тербунец не признал, каждый раз выдвигая новые версии происшествий и пытаясь всячески запутать следствие.

ДТП
конфликт
побои
0
0
13
1
1

Комментарии (7)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Савелий
38 минут назад
Таких сразу в расход надо.
Ответить
Дормидонт Телогрейкин
38 минут назад
Кошмар! Это настоящий ЧËРТ! Бог накажет антихриста!
Ответить
Александр Н.
40 минут назад
Этой нелюди срок побольше,соучастников тоже не забудьте.
Ответить
Тыква
52 минуты назад
Страсть... Ну и нелюдь. Там в кустах оторванная нога (голеностоп)?
Ответить
Самокатчик
54 минуты назад
Ничего новую протезную ногу вставят будет дальше гонять на своём мотоцикле
Ответить
липчанин
сегодня, 15:15
Вот тебе и дружба , как в старом американском кино каждый спасает свою задницу !
Ответить
Друзей
сегодня, 15:14
тоже за решётку. Нелюди!
Ответить
