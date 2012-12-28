Ждал такси и ударил пьяного из бара: 21-летний парень обвиняется в причинении смерти по неосторожности
Сегодня в Липецке: джаз, рабыня Изаура, липчане назвали самые желанные подарки на Новый Год
24-летнюю липчанку ограбили в собственной квартире: похищены украшения более чем на 200 тысяч рублей
Говорит Липецк
73
17 минут назад
Что вы пожелаете себе в Новом году?
Были пожелания куда-нибудь поступить, сдать сессию, создать семью и переехать в Петербург.
Одна липчанка хотела бы научиться радоваться простым мелочам.
0
0
0
1
1
Комментарии