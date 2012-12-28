«Что вы пожелаете себе в Новом году?», — спросили мы у липчан на улице. Большинство желали себе здоровья и «денег побольше».Были пожелания куда-нибудь поступить, сдать сессию, создать семью и переехать в Петербург.Одна липчанка хотела бы научиться радоваться простым мелочам.