Где-то плюс, но больше минус: на благоустройство Липецка в 2026 году выделено в три раза меньше средств от потребности

В напряжённом бюджете города серьезно сокращено финансирование департамента дорожного хозяйства и благоустройства.

На следующей неделе Липецкий горсовет во втором чтении примет бюджет муниципалитета на 2026 год. Он, напомним, сверстан со значительным сокращением трат по сравнению с 2025-м. В своем резюме на проект бюджета Счетная палата Липецка отметила, серьезное сокращение средств на содержание города.В частности, для качественной уборки Липецка необходим миллиард рублей. Но департамент дорожного хозяйства и благоустройства получит лишь 46,3% от этой суммы, или 480,3 миллиона. В бюджете ведомства нет средств на приобретение уборочной техники, на что нужны 440 миллионов рублей, нет 228 миллионов на строительство складов для песка и соли, 55 миллионов — на покупку асфальтобетонной техники, 21,5 миллиона — на ремонт асфальтобетонного завода МБУ «Управление благоустройства Липецка», 12,5 миллиона — на обновление лабораторного оборудования для испытания кернов, уложенного при ремонте дорог асфальтобетона, 1,6 миллиона — на закупку ящиков для хранения на улицах противогололедных материалов.На ремонт дорог летним асфальтом в следующем году при потребности в 1,6 миллиардов из городского бюджета выделят 487,8 млн рублей, на 17% меньше, чем было потрачено на эту статью расходов в этом году. На 31,4% меньше выделено на ремонт дорог зимним литым асфальтом: 76 миллионов при потребности в 179,2 миллиона рублей. На 36,8% меньше потратят на приобретение противогололедных материалов: 60 миллионов при потребности в 188,5 миллиона.Финансирование некоторых расходов департамента по сравнению с 2025-м годом все же увеличится. Например, на 19,4% больше потратят в 2026 году на содержании остановок, на 28,6% — на обслуживание светофоров.Счетная палата Липецка резюмирует, что даже при добавлении средств на все эти нужны в течение года отвечающий за порядок на улицах департамент мэрии никогда не получает необходимых сумм на свои расходы от нормативных величин.