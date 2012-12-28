Все новости
Общество
213
сегодня, 16:20
4

Где-то плюс, но больше минус: на благоустройство Липецка в 2026 году выделено в три раза меньше средств от потребности

В напряжённом бюджете города серьезно сокращено финансирование департамента дорожного хозяйства и благоустройства.

На следующей неделе Липецкий горсовет во втором чтении примет бюджет муниципалитета на 2026 год. Он, напомним, сверстан со значительным сокращением трат по сравнению с 2025-м. В своем резюме на проект бюджета Счетная палата Липецка отметила, серьезное сокращение средств на содержание города.

В частности, для качественной уборки Липецка необходим миллиард рублей. Но департамент дорожного хозяйства и благоустройства получит лишь 46,3% от этой суммы, или 480,3 миллиона. В бюджете ведомства нет средств на приобретение уборочной техники, на что нужны 440 миллионов рублей, нет 228 миллионов на строительство складов для песка и соли, 55 миллионов — на покупку асфальтобетонной техники, 21,5 миллиона — на ремонт асфальтобетонного завода МБУ «Управление благоустройства Липецка», 12,5 миллиона — на обновление лабораторного оборудования для испытания кернов, уложенного при ремонте дорог асфальтобетона, 1,6 миллиона — на закупку ящиков для хранения на улицах противогололедных материалов.

На ремонт дорог летним асфальтом в следующем году при потребности в 1,6 миллиардов из городского бюджета выделят 487,8 млн рублей, на 17% меньше, чем было потрачено на эту статью расходов в этом году. На 31,4% меньше выделено на ремонт дорог зимним литым асфальтом: 76 миллионов при потребности в 179,2 миллиона рублей. На 36,8% меньше потратят на приобретение противогололедных материалов: 60 миллионов при потребности в 188,5 миллиона.

Финансирование некоторых расходов департамента по сравнению с 2025-м годом все же увеличится. Например, на 19,4% больше потратят в 2026 году на содержании остановок, на 28,6% — на обслуживание светофоров.

Счетная палата Липецка резюмирует, что даже при добавлении средств на все эти нужны в течение года отвечающий за порядок на улицах департамент мэрии никогда не получает необходимых сумм на свои расходы от нормативных величин.
Комментарии (5)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Хе
24 секунды назад
Не ну на парки, остров есть че
Ответить
А
6 минут назад
Плюс конечно в доходах чиновников. А минус у людей порядочных
Ответить
Сергей
28 минут назад
А что случилось ? у нас рекорды и во всем прогресс а тут вдруг нет денег в бюджете?!
Ответить
Житель
34 минуты назад
И снова светофоры... Что в них такого, что постоянно ломаются. Не иначе как Искусственный интеллект шутит шутки... чтобы денег выделили побольше...
Ответить
Лихач
47 минут назад
Опять добавили денег на светофоры. Навтыкают лишних, а интервалы нормально не настроят.
Ответить
