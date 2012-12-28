Преподаватель уже вернулась к занятиям, а университет прокомментировал ситуацию в своём официальном Telеgram-канале, осудив деструктивное поведение.

15 декабря в ЕГУ Бунина студент напал на преподавателя. Полиция уже начала проверку произошедшего, пострадавшая направлена на судебно-медицинскую экспертизу для снятия нанесённых побоев.ЕГУ имени Бунина прокомментировал инцидент в своём Telеgram-канале.«В результате действий студента пострадала преподаватель. Ей была незамедлительно оказана вся необходимая медицинская помощь. Сейчас ее здоровье не вызывает опасений, и она уже вернулась к проведению учебных занятий.Студенческими группами активно занимаются кураторы и классные руководители. Проводятся кураторские часы, цель которых — не только проинформировать о недопустимости подобных действий, но и оказать психологическую поддержку, помочь студентам справиться с последствиями произошедшего, дать оценку деструктивному поведению в любых его проявлениях.Университет категорически осуждает насилие в любой форме. То, что произошло, — грубейшее нарушение Устава университета, правил внутреннего распорядка и норм человеческих отношений. По данному инциденту осуществляется внутренняя проверка, по результатам которой виновное лицо будет привлечено к ответственности», — говорится в сообщении университета.По данным Telеgram-каналов, студент напал на преподавателя русского языка и литературы, кандидата филологических наук, доцента Марину Морозову. Её педагогический стаж — 37 лет. Русский язык она преподаёт студентам нескольких образовательных программ: экономика и бухгалтерский учет, юриспруденция, туризм и гостеприимство, дошкольное образование, преподавание в начальных классах, информационные системы и программирование, лечебное дело, эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования, агрономия.От более подробных комментариев по поводу произошедшего в ЕГУ отказались, сославшись на то, что в данный момент ректор Сергей Щербатых проводит совещание по контрольным цифрам приёма. Но в университете пообещали рассказать о деталях инцидента в письменной форме в ответ на официальный запрос редакции.