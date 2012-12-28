Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Пустующий дом в Желтых Песках с горящими конфорками вскрыли городские спасатели
Общество
Под Липецком женщина въехала в припаркованный грузовик
Происшествия
Ждал такси и ударил пьяного из бара: 21-летний парень обвиняется в причинении смерти по неосторожности
Происшествия
Четверо подростков подозреваются в подготовке диверсии на магистральном нефтепроводе
Происшествия
На шести десятках улиц и двух базах отдыха отключат холодную воду
Общество
Задержанные ФСБ подростки рассказали о поджогах на железной дороге
Происшествия
«Сложная гидравлическая обстановка»: в сталинке на площади Ленина чуть теплые батареи
Общество
У школы в «Европейском» машины вязнут в ледяной каше
Происшествия
Ссора соседей из-за сливной ямы обернулась уголовным делом
Происшествия
Липецкая вечерка: сбитый насмерть, горящие конфорки в пустом доме и что крадут в магазинах
Общество
Читать все
На Центральном рынке выявили баранину с паразитами
Общество
В Липецке полностью закрыты шесть школ
Общество
В ЕГУ Бунина студент напал на преподавателя
Происшествия
Молодым липецким семьям будут доплачивать за съем жилья
Общество
На перекрестке улиц Советской и Фрунзе восстановят старую схему движения
Общество
В Липецке открыт сквер имени генерала Владимира Варакина
Общество
Заболеваемость ОРВИ и гриппом превысила эпидпорог на 14,8%
Здоровье
Желтый уровень объявлен в Липецкой области
Происшествия
На преподавателя ЕГУ напал первокурсник колледжа
Происшествия
Запишись в «Корпорацию дети». Проект НЛМК поможет школьникам определиться с профессией
НЛМК Live
Читать все
Происшествия
1195
сегодня, 14:53
11

В ЕГУ Бунина студент напал на преподавателя

Преподаватель уже вернулась к занятиям, а университет прокомментировал ситуацию в своём официальном Telеgram-канале,  осудив деструктивное поведение.

15 декабря в ЕГУ Бунина студент напал на преподавателя. Полиция уже начала проверку произошедшего, пострадавшая  направлена на судебно-медицинскую экспертизу для снятия нанесённых побоев.

ЕГУ имени Бунина прокомментировал инцидент в своём Telеgram-канале.

«В результате действий студента пострадала преподаватель. Ей была незамедлительно оказана вся необходимая медицинская помощь. Сейчас ее здоровье не вызывает опасений, и она уже вернулась к проведению учебных занятий.

Студенческими группами активно занимаются кураторы и классные руководители. Проводятся кураторские часы, цель которых — не только проинформировать о недопустимости подобных действий, но и оказать психологическую поддержку, помочь студентам справиться с последствиями произошедшего, дать оценку деструктивному поведению в любых его проявлениях.

Университет категорически осуждает насилие в любой форме. То, что произошло, — грубейшее нарушение Устава университета, правил внутреннего распорядка и норм человеческих отношений. По данному инциденту осуществляется внутренняя проверка, по результатам которой виновное лицо будет привлечено к ответственности», — говорится в сообщении университета.

По данным Telеgram-каналов, студент напал на преподавателя русского языка и литературы, кандидата филологических наук, доцента Марину Морозову. Её педагогический стаж — 37 лет. Русский язык она преподаёт студентам нескольких образовательных программ: экономика и бухгалтерский учет, юриспруденция, туризм и гостеприимство, дошкольное образование, преподавание в начальных классах, информационные системы и программирование, лечебное дело, эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования, агрономия.

От более подробных комментариев по поводу произошедшего в ЕГУ отказались, сославшись на то, что в данный момент ректор Сергей Щербатых проводит совещание по контрольным цифрам приёма. Но в университете пообещали рассказать о деталях инцидента в письменной форме в ответ на официальный запрос редакции.
конфликт
побои
1
0
9
2
5

Комментарии (11)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Сергей Б
2 минуты назад
Ну, колледж есть колледж, хоть и при универе. И контингент учащ хся там всегда оставляет желать лучшего.
Ответить
Дед
3 минуты назад
Выгнать его и уголовку !
Ответить
Безмасочник
21 минуту назад
Омон надо ставить на дежурство, тогда порядок будет.
Ответить
Бабка Первая
7 минут назад
Это полумеры. Каждому преподу - охранников круглосуточно.
Ответить
Учи матчасть
12 минут назад
Надо перестать смотреть телевизор
Ответить
...
27 минут назад
Да-да... Не всем даётся Великий и Могучий Русский язык. Не говоря о Великой Русской литературе. Непонятно, зачем этих в ВУЗы берут,а?
Ответить
Нонка
34 минуты назад
Даром преподаватели время со мною тратили , даром со мною мучался самый искусный маг..... В СВО и дело с концом !
Ответить
Доигрались
43 минуты назад
Очередной цветочек у мамы.
Ответить
все высказались
52 минуты назад
Только вот студенту слова не предоставили.
Ответить
Бабка Первая
24 минуты назад
Что бы он не сказал, но душить преподавателя из-за ненаписанной контрольной - это фу.
Ответить
Горожанка
53 минуты назад
Какая жизнь, такое и поколение, увы. Хорошего ждать не стоит. Это раньше молодым была везде дорога, а старикам везде почет! Сейчас ни тем дороги, тем другим почета.
Ответить
Рекомендуем
Экономика
По стартовым показателям бюджет Липецка-2026 год мало чем отличается от бюджета-2025
Общество
10 «управляшек» в Липецке до сих пор не имеют паспортов готовности к зиме
Общество
На Петровском спуске запустили зимний фонтан
Общество
Комплексное обновление систем коммунальной инфраструктуры Липецка обсчитали в 60 миллиардов рублей
Культура
«Турандот» с грузинско-армянским разливом»: в театре Толстого ставят «Хануму»
Общество
В Липецкой области готовится повышение транспортного налога и базы патентной системы налогообложения
Общество
В Нижнем парке наконец-то открыта детская площадка за 28,4 млн рублей
Общество
Бывший главный строитель елецкой мэрии попал под уголовное дело
Происшествия
Лишние сим-карты отключат, наследники узнают о долгах — законы, которые вступают в силу в ноябре
Происшествия
За 10 месяцев в Липецкой области выявлено 3800 мошенничеств
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить