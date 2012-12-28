Обновление монумента на площади Героев в Липецке подорожало еще почти на 28 миллионов рублей

Причина — большое количество дополнительных и неучтенных проектом работ.

Управление главного смотрителя Липецка объявило о поиске подрядчиков на выполнение дополнительных работ по ремонту воинского мемориала на площади Героев.Заказчик готов заплатить девять миллионов рублей за гидроизоляцию, почти 10 миллионов — за ремонт стелы и медных барельефов и 8,8 миллиона — за благоустройство территории комплекса. Новый контракт вызван большим количеством скрытых работ, не учтенных проектом реставрации, а также рядом работ, которые были задуманы уже на стадии капремонта, например установкой системы скрытого полива газонов и деревьев, подсветкой комплекса. Заметим, что за тот же полив мэрия уже доплатила 3 792 217 рублей.Напомним, что в июне ИП Пальчикова Владимира Николаевича выиграло торги на обновление площади Героев, снизив начальную цену контракта со 125-млн рублей до 112,4 миллиона. Мемориал должен быть обновлен к 22 декабря. На за оставшуюся неделю, понятно, подрядчик с задачей не справится: стела находится в строительных лесах, а левая часть мемориала, с памятником воинам-интернационалистам, еще засыпана грудами грунта.Подобная история произошла с реконструкцией отсека мемориала с 18 братскими могилами, обелисками и плитами с именами 7 880 липчан, погибших на фронтах Великой Отечественной войны. Работы над его реставрацией завершились в феврале этого года, хотя должны были закончиться в декабре прошлого (тогда подрядчик из Подмосковья получил за работы 18,8 млн рублей).