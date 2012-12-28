Все новости
Обновление монумента на площади Героев в Липецке подорожало еще почти на 28 миллионов рублей

Причина — большое количество дополнительных и неучтенных проектом работ.

Управление главного смотрителя Липецка объявило о поиске подрядчиков на выполнение дополнительных работ по ремонту воинского мемориала на площади Героев.

Заказчик готов заплатить девять миллионов рублей за гидроизоляцию, почти 10 миллионов — за ремонт стелы и медных барельефов и 8,8 миллиона — за благоустройство территории комплекса. Новый контракт вызван большим количеством скрытых работ, не учтенных проектом реставрации, а также рядом работ, которые были задуманы уже на стадии капремонта, например установкой системы скрытого полива газонов и деревьев, подсветкой комплекса. Заметим, что за тот же полив мэрия уже доплатила 3 792 217 рублей.

Напомним, что в июне ИП Пальчикова Владимира Николаевича выиграло торги на обновление площади Героев, снизив начальную цену контракта со 125-млн рублей до 112,4 миллиона. Мемориал должен быть обновлен к 22 декабря. На за оставшуюся неделю, понятно, подрядчик с задачей не справится: стела находится в строительных лесах, а левая часть мемориала, с памятником воинам-интернационалистам, еще засыпана грудами грунта.

Подобная история произошла с реконструкцией отсека мемориала с 18 братскими могилами, обелисками и плитами с именами 7 880 липчан, погибших на фронтах Великой Отечественной войны. Работы над его реставрацией завершились в феврале этого года, хотя должны были закончиться в декабре прошлого (тогда подрядчик из Подмосковья получил за работы 18,8 млн рублей).
Комментарии (9)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
смотритель зоопарка
15 минут назад
ну это база))) кто то теперь привезет себе новенький бмв из Китая) молодцы
Ответить
Оля
18 минут назад
Детская площадка в Нижнем парке, качели и труба из нержавейки, тоже стоит 28 млн руб. При визуальном осмотре она на 1 млн руб. тянет.
Ответить
Сергей
38 минут назад
Да, а потом вся плитка будет волнами, ее клали в грязь! Куда смотрит только смотритель?
Ответить
А шо
51 минуту назад
Так можно було?
Ответить
Не зря
56 минут назад
Всё было предсказуемо.
Ответить
САИ
58 минут назад
Никогда не слышал и не видел, чтобы подрядчик уложился в заявленную смету. Хитрость в чем: сначала конкурсант занижает стоимость предлагаемых работ, а потом, когда выиграет конкурс, вдруг завышает стоимость в виде необходимых дополнительных работ, вот и весь фокус!
Ответить
...
сегодня, 14:24
Инфляция....
Ответить
реалист
сегодня, 14:21
у нас по другому не бывает
Ответить
