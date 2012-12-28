Вода на улице Ударников уже начала затапливать подвалы домов

Жители обрывают телефоны диспетчерской службы, а влага всё прибывает в подвалах.

Женщина прислала видео, подтверждающее, что вода уже начала собираться в подвалась соседних домов.





Жители улицы Ударников в Липецке бьют тревогу – течь из колодца в районе дома №33 угрожает перерасти в бедствие.По словам одной из местных жительниц, вода начала струится ещё в начале месяца.– 2 мая мы обращались в Единую диспетчерскую службу, – рассказала Наталья Чиркина, – Следующие обращения делаем каждый день, но реакции никакой.– Влаги уже по колено! – Возмущается автор видео. – Но, похоже, никому до нас нет дела.