Общество
сегодня, 15:55
Вода на улице Ударников уже начала затапливать подвалы домов
Жители обрывают телефоны диспетчерской службы, а влага всё прибывает в подвалах.
По словам одной из местных жительниц, вода начала струится ещё в начале месяца.
– 2 мая мы обращались в Единую диспетчерскую службу, – рассказала Наталья Чиркина, – Следующие обращения делаем каждый день, но реакции никакой.
Женщина прислала видео, подтверждающее, что вода уже начала собираться в подвалась соседних домов.
– Влаги уже по колено! – Возмущается автор видео. – Но, похоже, никому до нас нет дела.
