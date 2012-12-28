Общество
1063
сегодня, 15:44
6

Сокольский Ленин «улетел, но обещал вернуться»

Постамент вождя стоит пустым.

Пользователи липецких пабликов обратили внимание на отсутствие памятника В.И. Ленину на площади Конснантиновой недалеко от липецкой школы №28 им. А. Смыслова, что в районе Сокола.

Постамент сейчас стоит пустым, сама скульптура исчезла. Все объясняет надпись, напечатанная на простом листке бумаги и приклеенная на скотч. От имени липецких коммунистов утверждается, что фигуру вождя мирового пролетариата увезли на восстановительные работы.

Сам памятник ремонтировали недавно, но судя по всему, качество работ оказалось не очень высоким. В объявлении указано, что скульптуру будут переделывать по гарантии. Сроки возвращения Ильича на место не называются.

Фото - соцсети.
Комментарии (6)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
ФАндор
сегодня, 17:07
А где его друзья : Карлосон и Энгельсон ?
Ответить
Гость из Краснодара
сегодня, 16:21
Милый, милый...
Ответить
Магомед
сегодня, 16:12
В шалаше он, в он , в Разливе.
Ответить
Коммунист
сегодня, 16:53
Уехал в родную Швейцарию
Ответить
Макс
сегодня, 16:09
Пролетарий одним словом
Ответить
Ёжик
сегодня, 16:01
Он на фронте
Ответить
