сегодня, 15:44
Сокольский Ленин «улетел, но обещал вернуться»
Постамент вождя стоит пустым.
Постамент сейчас стоит пустым, сама скульптура исчезла. Все объясняет надпись, напечатанная на простом листке бумаги и приклеенная на скотч. От имени липецких коммунистов утверждается, что фигуру вождя мирового пролетариата увезли на восстановительные работы.
Сам памятник ремонтировали недавно, но судя по всему, качество работ оказалось не очень высоким. В объявлении указано, что скульптуру будут переделывать по гарантии. Сроки возвращения Ильича на место не называются.
