Общество
33 минуты назад
Водоснабжение поселка совхоза им. Льва Толстого восстановили
Глава района сообщил об успешном завершении работ.
«Мы искренне благодарим всех, кто приложил усилия для решения этой важной проблемы», – отметил Шабанов.
Работы шли даже ночью. Если бы не удалось реанимировать скважину, рассматривали вариант прокладки нового участка трубопровода от ближайшего населенного пункта.
