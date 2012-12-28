Все новости
Общество
170
33 минуты назад

Водоснабжение поселка совхоза им. Льва Толстого восстановили

Глава района сообщил об успешном завершении работ.

Водоснабжение посёлка совхоза им. Льва Толстого полностью восстановлено – об этом утром сообщил глава района Константин Шабанов. Ранее в населенном пункте был объявлен  режим ЧС.

«Мы искренне благодарим всех, кто приложил усилия для решения этой важной проблемы», – отметил Шабанов. 

Напомним,  произошло обрушение известковой породы в рабочем стволе скважины примерно на 15 метров, что привело к резкому снижению её дебита.

Работы шли даже ночью. Если бы не удалось реанимировать скважину, рассматривали вариант прокладки нового участка трубопровода от ближайшего населенного пункта.
ЖКХ
