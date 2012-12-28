Все новости
39-летнего водителя «Скании» осудили за ДТП, в котором погибла 11-летняя девочка и ее 33-летний отец
Происшествия
На Опытной подростки разгромили почтовые ящики: на родителей составлены протоколы
Происшествия
Два человека погибли ночью в пожаре на проспекте Победы
Происшествия
Свыше 97 тысяч липчан ограничены в праве выезда за границу
Общество
Погибшим в пожаре мужчинам — 44 и 33 года
Происшествия
Липецкая вечЁрка: видео аварии на Папина, заочный приговор убийце и 4,8 млрд за обновление трамвайной сети
Общество
Арестован обокравший пять дачных домиков липчанин
Происшествия
Пустырь между «Елецким» и Сырским Рудником осветит компания «ЛСКОМ»
Общество
На площади Мира в столкновении с грузовиком пострадал водитель легкового автомобиля
Происшествия
На модернизацию липецкого трамвая из городского бюджета потрачено 4,8 млрд рублей
Общество
Оказывается, такси в Липецкой области — очень дешёвое
Общество
В Липецке полностью закрыты уже девять школ
Общество
Сказ о лестнице и проклятом бугре
Общество
Герой России и бывший министр могут стать Почетными гражданами Липецкой области
Общество
63-летнего липчанина убило наледью: хозяйку балкона ждёт суд
Происшествия
Погибшим в пожаре мужчинам — 44 и 33 года
Происшествия
63-летняя жительница Тулы приехала в гости в Липецк и неделю общалась с мошенниками
Происшествия
60-летняя липчанка нарвалась на мошенников при покупке стройматериалов
Происшествия
В следующем году 100 семьям с детьми доплатят за съем жилья
Общество
«Никто у нас на столах не танцует и бюстгальтерами не машет! Речь идет о войне за парковку»
Общество
Общество
148
10 минут назад

«Никто у нас на столах не танцует и бюстгальтерами не машет! Речь идет о войне за парковку»

Обвиненный в незаконной торговле алкоголем владелец киоска, заявил, что его оболгали.

16 декабря на заседании комиссии по экономической и промышленной политике, развитию малого и среднего предпринимательства Липецкого горсовета депутат Вера Урываева озвучила жалобу жительницы дома №2 по улице Индустриальной на продуктовый киоск, который стоит у торца дома. В нем, исходя из жалоб женщины, торгуют фанфуриками, водкой, сигаретами, а покупатели танцуют на столе, размахивают бюстгальтерами.

Сегодня владелец киоска, индивидуальный предприниматель Анатолий Давыдов и рассказал GOROD48, что его оболгали:

— Никто у нас на столах не танцует и бюстгальтерами не машет! И наш киоск не торгует ни алкоголем, ни сигаретами!

Анатолий Давыдов получил разрешение на установку продуктового киоска у дома №2 на улице Индустриальной в прошлом году — ранее павильон стоял у дома №25 на той же улице, но ее раскопали энергетики под прокладку новой теплосети. По словам предпринимателя, как только он перевез киоск на новое место, его в штыки встретила одна из жительниц 2-го дома. Она сразу заявила, что торговле тут не быть, ведь киоск Анатолий поставил на место, где она парковала свою «Гранту». С того момента женщина, по словам Анатолия Давыдова, ведет с ним войну, причем запрещенными методами: подбрасывает к киоску пустые бутылки из-под спиртного и даже развешивает фанфурики на деревьях. Все это она фотографирует и шлет депутату горсовета :

— Нас уже кто только не проверял. Никаких нарушений у нас не нашли.

2f577da4-0bfc-4d10-ac94-63eb4332a8e1.jpg

6795acec-77c2-45fe-8bc5-88794af84a18.jpg

Киоск и впрямь поджат машинами со всех сторон. Кажется, и «Гранта» Елены стоит там же

Предприниматель вздыхает. Говорит, что, наверное, пришло время обращаться с заявлением к участковому, чтобы наказать женщину за клевету.

Кстати, на заседании депутатской комиссии начальник управления потребительского рынка администрации Липецка Антон Мамонов сказал, что его ведомство проверяло киоск на Индустриальной, 2 и не нашло в нем никакой «запрещенки».
конфликт
торговля
0
0
0
0
6

