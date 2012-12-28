«Никто у нас на столах не танцует и бюстгальтерами не машет! Речь идет о войне за парковку»

39-летнего водителя «Скании» осудили за ДТП, в котором погибла 11-летняя девочка и ее 33-летний отец
Обвиненный в незаконной торговле алкоголем владелец киоска, заявил, что его оболгали.
Сегодня владелец киоска, индивидуальный предприниматель Анатолий Давыдов и рассказал GOROD48, что его оболгали:
— Никто у нас на столах не танцует и бюстгальтерами не машет! И наш киоск не торгует ни алкоголем, ни сигаретами!
Анатолий Давыдов получил разрешение на установку продуктового киоска у дома №2 на улице Индустриальной в прошлом году — ранее павильон стоял у дома №25 на той же улице, но ее раскопали энергетики под прокладку новой теплосети. По словам предпринимателя, как только он перевез киоск на новое место, его в штыки встретила одна из жительниц 2-го дома. Она сразу заявила, что торговле тут не быть, ведь киоск Анатолий поставил на место, где она парковала свою «Гранту». С того момента женщина, по словам Анатолия Давыдова, ведет с ним войну, причем запрещенными методами: подбрасывает к киоску пустые бутылки из-под спиртного и даже развешивает фанфурики на деревьях. Все это она фотографирует и шлет депутату горсовета :
— Нас уже кто только не проверял. Никаких нарушений у нас не нашли.
Киоск и впрямь поджат машинами со всех сторон. Кажется, и «Гранта» Елены стоит там же
Предприниматель вздыхает. Говорит, что, наверное, пришло время обращаться с заявлением к участковому, чтобы наказать женщину за клевету.
Кстати, на заседании депутатской комиссии начальник управления потребительского рынка администрации Липецка Антон Мамонов сказал, что его ведомство проверяло киоск на Индустриальной, 2 и не нашло в нем никакой «запрещенки».
