Депутаты Липецкого горсовета во втором чтении рассмотрели бюджет муниципалитета на 2026 год

Сегодня профильная комиссия Липецкого горсовета во втором окончательном чтении обсудила проект бюджета на 2026 год.Председатель департамента финансов мэрии Татьяна Григорова сообщила, что глава Липецка Роман Ченцов внес в проект четыре правки. Каждую из них члены комиссии обсуждали отдельно и отдельно же за нее голосовали. Впрочем, сенсаций не было — все эти правки приняты.Речь шла о сокращении финансирования нескольких статей городского бюджета, которое обещано восстановить в следующем году. Так, за счет уменьшения субсидии МУПу «Липецктеплосеть» нашлись 19,7 млн рублей на утилизацию илового осадка городских очистных. Оказывается, все 11 месяцев с начала года этот осадок сушился на территории бывшего МУП «ЛиСА», а теперь его нужно вывозить на утилизацию. Для этого и нужны эти средства.Первый вице-спикер горсовета Борис Понаморев спросил, сколько же еще муниципалитет будет тратиться на утилизацию такого осадка? Из ответов его коллеги по Совету, гендиректора горводоканала Вадима Негробова, и вице-мэра Павла Кузнецова следовало, что как только «РВК-Липецк» построит за счет концессии комплекс утилизации осадка на станции аэрации, мэрия начнет ежегодно экономить по 100 млн рублей, которые пока тратит на избавление от этого зловонного отхода.Вторая поправка касалась выделения 6,8 млн рублей на покупку жилья для инвалида I группы по решению суда. Татьяна Григорова сообщила, что исполнительный лист от приставов мэрия получила лишь в октябре, поэтому не могла запланировать эти средства в бюджете. Депутаты согласились с городским департаментом ЖКХ забрать на время эту сумму из той же субсидии для «Липецктеплосети».Третья поправка — выделение 100 тысяч рублей на продолжающийся капремонт 4-й школы (подрядчик вынужден укреплять несущие конструкции здания, что не было предусмотрено проектом). Четвертая — выделение 204 тысяч рублей департаменту ЖКХ на содержание местной канализационной насосной станции, обслуживающей несколько высоток в микрорайоне во «Взлетном». Отвечая на вопрос вице-спикера горсовета Игоря Подзорова, о том, насколько хватит этих денег, Татьяна Григорова сказала, что на первый квартал следующего года. И добавила, что в марте «РВК-Липецк» должен забрать КНС на свой баланс.В итоге основные показатели бюджета-2026 остались неизменными. Его доходная часть составит 21,2 млрд рублей, расходная — 21,6 миллиарда. Бюджет Липецка на следующий год в окончательном виде примет сессия горсовета, запланированная на 25 декабря.